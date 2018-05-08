Birinci sınıf öğrencilerin yıl sonu heyecanı

Okuldaki konferans salonunda gerçekleşen etkinliğe öğrenci velileri ve öğretmenler katılırken, okuma-yazmayı öğrenen minik öğrencilerin hazırladığı gösteriler büyük ilgi gördü. Okur yazar olmanın heyecanını, hazırladıkları birbirinden güzel etkinliklerle ailelerine sunarak yaşayan öğrencilerin, performansı ise izleyicilerden tam not aldı.
Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte bir konuşma yapan Okul Müdürü Müge Düşmez, “Bu güzel etkinlik için 1.sınıf öğretmenlerimize, eksiksiz katılım sağlayan velilerimize ve bütün okul personelimize çok teşekkür ederiz. Miniklerimizin, eğitim öğretim hayatı boyunca beklentilerine ulaşmalarını temenni ediyorum” dedi.