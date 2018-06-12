Nobel ödüllü teknoloji ürünü olan Ocrelizumab (Ocrevus) tedavi yöntemi, Mart 2017 FDA onayı aldıktan sonra Türkiye’de de onaylanarak ruhsata kavuştu. Pahalı bir yöntem olan tedavi yöntemi, SGK tarafından karşılanmaya başladı. Tedavi yöntemi, Türkiye’de ilk kez Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde başarıyla uygulandı.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Faruk Turan, Türkiye’de 50 bin MS hastası bulunduğunu, bunların yüzde 15’inin “Birincil İlerleyici Multipl Skleroz” hastası olduğunu belirterek, tedavinin Türkiye’de onaylanması ve ruhsat almasının önemini vurguladı.

Ruhsatı ve onayı alır almaz, uzun zamandır takip ettikleri ve mevcut tedavilere cevap vermeyen N.S. adlı 45 yaşındaki bir hastayı Ocrevus tedavisine aldıklarını kaydeden Prof. Dr. Ömer Faruk Turan, hastalık seyrinin plaseboya göre yüzde 30 gerilediğini gözlediklerini, Tıp Fakültesi’nde bekleyen 10 hastanın tedavisine de önümüzdeki günlerde başlayacaklarını bildirdi.

Prof. Dr. Ömer Faruk Turan, MS’in en ağır şekli olan “Birincil İlerleyici Multipl Skleroz” hastalığıyla ilgili şu bilgileri verdi:

“Multipl Skleroz hastaların yaklaşık yüzde 15’ini oluşturan birincil ilerleyici MS, yaygın görülen MS’e (tekrarlayıcı, iyileşen MS) göre daha geç yaşlarda başlar, kadın erkek oranı eşittir. Genelde hastalarda hastalık başlangıcı yavaş ve sinsi bir şekilde ilerleyen yürüme güçlüğü ve bacaklarda kuvvetsizlik olarak başlar, 6-12 ay içerisinde hastalık tablosu oturur, tanı konma güçlüğü olabilir ve hızlıca kısa sürede ciddi engellilik oluşturur. Yaygın görülen MS’e göre, atak denilen 24 saatten uzun ve devamlı nitelikte olan ve bir ay içinde iyileşen veya kısmi iyileşen tablolar, bu hastalarda görülmez. Sürekli ilerleyici bulgular olur. Beyin MR görüntüleri çok zayıftır, omurilik MR‘larında MS plakları görülebilir, genelde omurilikte hücre kaybı ve omurilik küçülmesi ön plandadır. Beyin omurilik suyu incelenmesi tanıya yardımcı olabilir bazen de normal çıkar, bu nedenle tanı zor konur veya geç kalınabilir veya başka benzer hastalıklarla karışabilir, mevcut MS tedavilerine maalesef cevap vermez. Yaygın görülen MS’te 1993 yılından bu yana 13 tane ruhsatlı ilaç tedavisi varken, maalesef bu ilaçlar birincil ilerleyici MS‘te denenmiş ancak başarılı bulunmamıştır. İlk defa birincil ilerleyici MS türünde Ocrelizumab (Ocrevus) FDA tarafından onaylanmıştır.”

Yüzde 30 geriletiyor

Ocrelizumab yönteminin hastalık seyrini plaseboya göre yüzde 30 gerilettiğini anlatan Prof. Dr. Turan, tedaviyle ilgili de şöyle konuştu:

“Bu tedavi başarısı daha güçlü tedavilerin geliştirilmesine öncülük etmesi ve bu konuda çalışmaların hız kazanmasına yol açabilir. Ayrıca Ocrevus ataklı MS tiplerinde 1. basamak tedavilerin yetersiz olduğu durumlarda 2. basamak tedavi olarak da onay almıştır. Bu ilaç eğitim hastaneleri ve üniversite hastanelerinde rapor edilmekte ve bu konuda tecrübeli doktor ve hemşireler tarafından uygulanmaktadır. Ocrevus 15 gün arayla 2 serum şeklinde verildikten sonra 6 ay sonra aynı şekilde tekrar edilmektedir. Bu tedavinin 4-5 yıllık sonuçlarını biliyoruz. Başlangıçta alerjik reaksiyonlar olabilir, ancak hayatı tehdit eden veya ölümcül yan etki bildirilmemiştir.”