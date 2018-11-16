Birincilik ödülü tatlı tabağıyla geldi

Bursa Uludağ Üniversitesi Harmancık Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencisi Yaren Koçak, Bursa Gastronomi Derneği (BUGAD) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ulusal yemek yarışmasında “tatlı tabağı” kategorisinde birinci oldu.
BUGAD'ın düzenlediği ulusal çaptaki yarışmaya toplam 110 kişi katıldı. Kestane kullanılarak Türk mutfağına ait tatlı yapılmasının şart koşulduğu “Üniversiteli aşçılar restoran tatlı tabağı” kategorisinde, Harmancık MYO Öğretim Görevlisi Erdoğan Bozan'ın öğrencisi Yaren Koçak, 30 dakika içinde ve kimseden yardım almadan “Hibiskus şerbetli ayva tatlısı” hazırlayarak birinci seçildi ve altın madalya almaya hak kazandı.