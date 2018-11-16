İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Birincilik ödülü tatlı tabağıyla geldi

Bursa Uludağ Üniversitesi Harmancık Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencisi Yaren Koçak, Bursa Gastronomi Derneği (BUGAD) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ulusal yemek yarışmasında “tatlı tabağı” kategorisinde birinci oldu.


BUGAD'ın düzenlediği ulusal çaptaki yarışmaya toplam 110 kişi katıldı. Kestane kullanılarak Türk mutfağına ait tatlı yapılmasının şart koşulduğu “Üniversiteli aşçılar restoran tatlı tabağı” kategorisinde, Harmancık MYO Öğretim Görevlisi Erdoğan Bozan'ın öğrencisi Yaren Koçak, 30 dakika içinde ve kimseden yardım almadan “Hibiskus şerbetli ayva tatlısı” hazırlayarak birinci seçildi ve altın madalya almaya hak kazandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.