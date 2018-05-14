Bisiklet kullanıcılarına eğitim

Yeşil Pedal Spor Kulübü, BUBİDOSD ve Bisikletliler Derneği iş birliğiyle Nilüfer Dernekler Yerleşkesi Konferans Salonunda verilen eğitimde, trafik kaideleri ve bisikletçilerin yapması gerekenler, bisiklet hâkimiyeti nasıl kazanılır ve toplu sürüşlerde dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

Dernek olarak daha önce Balıkesir ve Bursa’da çeşitli liselerde seminer verdiklerini belirten Yeşil Pedal Spor Kulübü Başkanı Mecit Tatlıcılar, “Bisiklet kullanan ya da yeni bisiklete başlayan 7’den 70’e herkese trafik kuralları ve toplu sürüş tekniği hakkında hem teorik, hem de pratik olarak bilgi vermek istedik. Bisiklet kullanıcıları olarak maksadımız, daha sâkin ve sağlıklı sürüşler gerçekleştirmek. Aynı zamanda trafikte kanunların gerektirdiği gibi sürücülerle aynı sorumlulukta hareket etmek” dedi.

Seminerin sonunda kaskın önemine işaret edilerek, kaskı olmayanlar arasında çekiliş yapılarak kask hediye edildi.