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16 Temmuz 2018 10:43

Bisikletçiler Büyükşehir’de

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’da faaliyet gösteren bisiklet derneklerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Bisikletçiler Büyükşehir’de

16 Temmuz 2018 10:43

Başkan Aktaş, ziyaretçileriyle ‘bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve trafikte farkındalığın oluşturulması’ konusunda istişarede bulundu.


Büyükşehir Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen ağırlamada dernek temsilcileri, ‘bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve son dönemlerde artan kazalar nedeniyle araç sürücülerinin bilgilendirilmesi konusunda’ tavsiyelerini Başkan Aktaş’a iletti. Kabulün ardından konuşan Başkan Aktaş, ‘geçtiğimiz günlerde’ bisikletiyle seyir halinde ilerlerken hayatını kaybeden Banka Müdürü Kerem Yorulmaz’a Allah’tan rahmet diledi, yol kenarında araç çarpması sonucu ağır yaralanan Bisikletçi Barış Asa’ya ise acil şifalar temennisinde bulundu.


Bisikletin hayatın vazgeçilmez bir gerçeği olduğunu vurgulayan Başkan Alinur Aktaş, bisiklet kullanımının sadece ulaşım, sağlıklı kalmak ve spor olarak değil yaşadığımız şehre ve doğaya tutkuyla bağlanmak için önemli bir araç olduğunu vurguladı. Bisiklet dernek ve gruplarında, bisiklet kullanımının artması ve yaygınlaşmasının heyecanı olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, ”’Bu şehirde bisiklet sporuna ilgi ve alakayı artırmak için neler yapılabilir?’ diye konuştuk. Sağ olsunlar, arkadaşlarımız bununla alakalı hazırlık yaparak gelmişler. Ekip arkadaşlarımız ile birlikte onları dinledik. Zaman içerisinde yapacağımız faaliyetler ve fiziki dönüşümlerle onların heyecanının artması ve zaman içinde bisiklet kullanımının yaygınlaşması için katkı koymuş olacağız” dedi.


Bisiklet dernekleri temsilcileri adına konuşan Mecit Tatlıcılar ise Bursa’da bisiklet kullanıcısı sayısının her yıl bin civarında artış gösterdiğini ve yaşanan bu artışla birlikte trafikteki sıkıntıların da baş gösterdiğini ifade etti. Son dönemlerde bisiklet kullanıcılarının ölümlü ve ağır hasarlı kazalarından büyük üzüntü duyduklarını belirten Tatlıcılar, Büyükşehir Belediyesi’nin yapacağı katkılarla trafikte daha huzurlu şekilde bisiklet kullanacaklarına inandıklarını söyledi. Tatlıcılar ayrıca, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a kabulünden dolayı bisiklet dernekleri temsilcileri adına teşekkür etti.




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