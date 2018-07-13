Bisikletle köye göç

Beşevler lambaları önünden başlayan 60 kilometrelik maceralı yolculuk 7 saat sürdü. Gençler Deliballılar köyüne kadar pedal çevirdi. Gençlik Konseyi Başkanı Mustafa Ertuğrul, "Okullarımızın tatile girmesiyle birlikte arkadaşlarımızla beraber bisiklet turları düzenliyoruz. Arkadaşlarımızla karar alıp, Bursa’dan kendi köyümüz olan Orhaneli Deliballılar’a gitmeye karar verdik. Beşevler’den başlayan eğlenceli yolculuğumuz 7 saat sürdü. Ekipmanlarımızın eski olmasından dolayı yolculuk süremizi çok fazla azaltamadık. Bir sonraki yolculuğumuzda ekipmanlarımıza yenileyerek bu zamanı biraz daha kısaltmayı planlıyoruz" dedi.