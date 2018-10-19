Bisikletle motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

Bursa’nın İnegöl ilçesinde aniden yolun diğer tarafına geçmeye çalışan bisiklet ile motosiklet çarpıştı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde aniden yolun diğer tarafına geçmeye çalışan bisiklet ile motosiklet çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken bisiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza Kemalpaşa Mahallesi Hal Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Semih F. yönetimindeki motosiklet, karşı istikametten gelen Tahir Murat T. idaresindeki bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen bisiklet sürücü yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.