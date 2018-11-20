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Bisikletli ulaşıma Büyükşehir desteği devam ediyor

Şehir içi toplu ulaşım hizmetlerini kesintisiz sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı BURULAŞ, bisiklet kullanımının da yaygınlaştırılması amacıyla BursaRay’a bisiklet bisikletle binme saatlerini güncelledi.

Şehir içi toplu ulaşım hizmetlerini kesintisiz sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı BURULAŞ, bisiklet kullanımının da yaygınlaştırılması amacıyla BursaRay'a bisiklet bisikletle binme saatlerini güncelledi. Yapılan güncellemeyle birlikte normal bisikletle kalabalık saatlerdeki (Hafta içi 07:00 – 09:30, 16:30 – 19:30 saatleri arası) kısıtlı süre 5.5 saatten 4 saate inerken, katlanır bisikletler içinse saat sınırlaması olmaksızın giriş yapılmaya devam edilecek.


BURULAŞ'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada “Hafta içi 07:00 – 09:00, 17:00 – 19:00 saatleri arası hariç, diğer saatlerde bisikletle giriş yapabilirsiniz. Cumartesi ve Pazar günleri saat sınırlaması olmadan bisikletle giriş yapabilirsiniz. Katlanabilir bisikletler, katlandıktan sonra, saat sınırlaması olmadan giriş yapabilir. Okulların kapalı olduğu resmi tatiller, sömestr tatili ve yaz aylarında hafta içi de dahil olmak üzere saat sınırlaması olmadan bisikletle giriş yapabilirsiniz. Bir araçta sadece bir bisikletin olmasına izin verilmektedir. T1 ve T3 tramvay araçlarına bisikletle binilemez.” denildi.

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