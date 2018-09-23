Bisikletli yaşam için pedal çevirdiler

Bursa'da çevre, sağlık, enerji gibi konulara dikkat çekmek ve toplumsal duyarlılık oluşturmak adına '10. Geleneksel Tophane'den Mudanya'ya Bisiklet Turu', geniş katılımla gerçekleşti.

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi, Mudanya Belediyesi ve Tophane Rotary Kulübü'nün düzenlediği 10. Geleneksel Tophane'den Mudanya'ya Bisiklet Turu'nun bu yılki sloganı, 'Bisikletli Yaşama Yol Ver' oldu. Bisiklet turunun başlangıcına, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp, Tophane Rotary Kulübü Başkanı Ceyhun Yalçın, Türkiye Bisiklet Federasyonu Bursa İl Temsilcisi Nuri Tutan da katıldı.

Başlangıç noktasında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bisikleti, yaşam biçimi haline getiren katılımcılara teşekkür etti. Doğa ve çevre dostu tek ulaşım aracının bisiklet olduğunu belirten Bozbey, “Bütün bisiklet kullanıcılarını, geleceğimiz adına gönülden kutluyorum. Son bir yıl içinde maalesef bisiklet kullananların ölüm oranlarının çok olduğunu görüyorum. Buradan ‘Ben şoförüm' diyen herkesi bir kez daha uyarıyoruz. Lütfen öncelikli olarak yayaya, bisikletliye, motosikletliye yol verin. Bunu bir yaşam biçimi haline getirmeliyiz. İşte o zaman bisiklet kullanıcıları daha fazla artacaktır. Bisikleti ulaşım aracı olarak kullananlar, örnek insanlardır. Bisikletli yaşama herkesin yol vermesini istiyorum. Nilüfer Belediyesi olarak bu tür çalışmalara bundan sonra da her zaman destek olacağımızı belirtmek istiyorum. Böylece toplumu bir adım daha ileri götüreceğimize inanıyorum” dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, konuşmaların ardından katılımcılarla birlikte '10. Geleneksel Tophane'den Mudanya'ya Bisiklet Turu'nun başlangıcını yaptı. Bozbey, bini aşkın bisiklet sevdalısıyla, bisikletli yaşama dikkat çekmek amacıyla pedal çevirdi. Tophane'deki Saltanat Kapısı önünden başlayan tur, Mudanya Mütareke Meydanı'nda son buldu.