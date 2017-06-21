Bisküvi kutusundan tarihi eser çıktı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.B. ve Ş.T. adlı kişilerin Konya’nın Akşehir ilçesinde izinsiz kazı yaparak elde ettikleri tarihi eserleri, Bursa’ya getireceği ihbarı aldı. Bursa-Bilecik il sınırından itibaren takibe alınan M.B. ve Ş.T.’nin bulunduğu otobüs, İnegöl ilçesi girişindeki kontrol noktasında durduruldu.

Yapılan aramada M.B.’nin oturduğu koltuk altındaki bebek bisküvisi kutusu içinde gazete kağıtlarına sarılı halde 6 toprak şamdan, 2 bronz saç tokası, 1 toprak testi, 1 cam vazo olmak üzere toplam 11 parça tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler Bursa Müze Müdürlüğü’nce incelemeye alınırken, 2 şüpheli ifadelerin alınması ardından serbest bırakıldı.