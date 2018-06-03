Biyolojik Yangın “Calosoma” İle Kontrol Altında

Bursa’daki laboratuarda özel olarak üretilen ve çam kese böceğiyle mücadele eden terminatör böcekler ormanlara salındı.

Orman ekosistemine zarar verdiği için kimyasal ilaçlamaya son veren Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, ormanlarda tespit edilen çam kese böceğine karşı biyolojik mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Bursa Osmangazi’de kurulan Biyolojik Mücadele Laboratuvarında üretilen terminatör böcekler ormanlara salınıyor. Bursa’da 2006 yılından bugüne kadar orman zararlısı böcekler ile biyolojik mücadele amacıyla yırtıcı böcek üretimi için kurulan Laboratuvarda "Calosoma sychophanta" ve "Thanasimus formicarius" üretimi devam ediyor. 2018 yılında üretilen 38 bin Calosoma sychophanta salımı yapıldı.

Calosoma’yı biyolojik mücadele amacıyla kullandıklarını belirten Bursa Orman Bölge Müdürü Yaçın Akın, "Çam ağaçlarında zarar yapan, yaprakları, ibreleri ören kozadaki tırtılları yiyerek beslenen bir böcek. Biz bunu doğada topluyoruz ve buradaki laboratuvarlarımıza getiriyoruz. Burada çam kese böceğinin tırtıllarıyla besliyoruz. Bunları yetiştirdikten sonra baharda bunları doğaya salıyoruz. Amacımız burada kimyasal mücadele yapmamak, doğadaki diğer canlıları yok etmemek, bu şekilde çamlara da zarar yapan böcekle diğer onun yırtıcısı olan böcek vasıtasıyla mücadele etmek” dedi.

Her yıl ortalama 30 bin Calosoma salındığını ve 50 bin adete kadar üretim yapıldığını belirten Akın, bu sene üretilenleri de saldıklarını söyledi.