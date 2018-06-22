Bizim Bahçe’de huzur var

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün engelliler, aileleri ve yaşıtları ile birlikte evlerinden uzak bir ortamda tatil yapmaları için 2016 yılının Aralık ayında açtığı “Bizim Bahçe Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi” konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Alaaddinbey Mahallesi’ndeki “Bizim Bahçe”de tatil yapan engelliler bu hizmetten son derece memnun. Beşer kişilik evlerin bulunduğu Bizim Bahçe’de spor, oyun ve yürüyüş alanları da mevcut. Nilüfer dışından da isteyen engellilerin aileleri ile birlikte kalabildiği ve yıl boyunca doluluk oranının tam olduğu Bizim Bahçe, her yaştan engelliye hitap edecek sosyal donatı alanlarını bünyesinde barındırıyor. Açıldığı günden bu yana 150’yi aşkın aileyi ağırlayan Bizim Bahçe’ye Nilüfer’in yanı sıra Bursa’nın diğer ilçelerinde oturanlardan da yoğun talep var.

Projenin Türkiye’ye örnek olması gerektiğini ifade eden aileler, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e böyle önemli bir projeyi hayata geçirdiği için teşekkür etti. Bizim Bahçe’de huzur bulduklarını belirten aileler, son derece modern ve eksiksiz ortamda, tatil yaptıklarını ifade ettiler.

Bizim Bahçe Sosyal Yaşam Merkezi’nde 7 müstakil ev bulunuyor. Aynı anda 35 kişinin ücretsiz tatil yapmalarına imkan sunan Bizim Bahçe Sosyal Yaşam Merkezi, engellilerin ailelerinin birbirleriyle tanışmaları, sosyalleşmeleri ve dayanışmalarını da imkan sağlıyor.