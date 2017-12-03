Bizim Ev’de kuruluş yıl dönümü coşkusu

Geceye katılan Başkan Bozbey, “Nilüfer’i, herkes için eşit fırsatların oluşturulduğu bir kent olarak tasarlamaya devam ediyoruz” dedi.

Nilüfer Belediyesi’nin 2011 yılında kurduğu Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi’nin altıncı kuruluş yıl dönümü özel bir geceyle kutlandı.

Engelli bireylerin sosyal yaşam içinde aktif rol almaları amacıyla kurulan, katılımcılara sosyal ve psikolojik destek verilmesi, toplumsal farkındalık oluşturulması gibi birçok konuda çalışmaların yapıldığı Bizim Ev’in kuruluş yıl dönümü kutlaması renkli geçti.

Bizim Ev’i, hayatın paylaşıldığı, birlikte üretildiği, bir arada yaşama kültürünün yeşertildiği ev olarak tanımlayan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşitlik ve haklar temelinde, sosyal belediyecilik anlayışıyla, engelli vatandaşların sosyal hayatta yaşadığı dezavantajları ortadan kaldırmayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Bozbey, “Bizim Ev, çalışmalarına sizlerle beraber büyüyerek ve gelişerek 6 yıldır devam ediyor. Bu çalışmaların öznesi olan sizlerle çıktığımız yolda yan yana durmaktan mutluluk duyuyoruz. Nilüfer Belediyesi olarak, kentimizi erişilebilir kılmaya ve herkes için eşit fırsatların oluşturulduğu bir kent olarak tasarlamaya devam ediyoruz” dedi.

Bizim Ev’in 19 Mayıs Mahallesi’nde yeni bir yaşam alanına kavuşacağını kaydeden Bozbey, “7 bin 518 metrekare alan üzerine kurulacak Bizim Ev’in yeni yerleşkesinin içinde yer alacak olan eğitim birimleri, bilim, seramik, resim ve ebru atölyeleri, konferans salonu, spor salonu, halk oyunları ve eskrim salonu ile kapalı yüzme havuzu, engelli bireylere Bizim Ev’de daha uzun ve nitelikli zaman geçirme imkânı sağlayacak” diye konuştu.

Nilüfer’i, sosyal projeler konusunda Türkiye’de örnek kent yapma iddiasıyla yola çıktıklarının altını çizen Bozbey şöyle konuştu: “2016’nın Aralık ayında hizmete açılan Bizim Bahçe Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezimiz her yaştan ve engel grubundan engelli bireylere ve yakınlarına sunduğu ücretsiz tatil imkânıyla Türkiye’de bir ilk oldu. Alaaddinbey Mahallemizde bulunan Bizim Bahçe, engelli bireyler ve yakınlarına şehrin gürültüsünden uzakta, doğal ortamda rahat nefes alma fırsatı sağlıyor. Tüm bu hizmetlerle beraber 2015 yılında hizmete açtığımız ve alanında Türkiye’de örnek projelerimizden olan Tekerlekli Sandalye Tamir Evi, bütün Bursa’da ortopedik engelli bireylerin çok önemli bir ihtiyacına yanıt vermeye devam ediyor. Bizim hedefimiz, zaten tüm belediyelerin engelli bireylere yönelik vermek zorunda oldukları hizmetlerin ötesine geçmek yönünde.”

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, konuşmasının ardından eşi ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Seden Bozbey ve katılımcılarla birlikte Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi’nin altıncı yıl dönümü pastasını kesti.

Engelli bireylerin gönüllerince eğlendiği geceye, Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası müziğiyle renk kattı. Ses sanatçısı Cemil Cendere de söylediği şarkılarla katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Bizim Ev gönüllülerine sertifikalarının da verildiği kutlamada, engelli bireyler aileleri ile birlikte güzel bir gece geçirdi. Başkan Bozbey ile Seden Bozbey de engelli bireyler ve aileleriyle bir araya gelerek sohbet etti.