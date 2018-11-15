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BOBDER'den İhlas Haber Ajansı'na ödül

Bu yıl üçüncüsü verilen "BOBDER basın ödülleri" sahiplerini buldu.

Bu yıl üçüncüsü verilen "BOBDER basın ödülleri" sahiplerini buldu. Servis ettiği haberlerle organ nakillerine dikkat çekip organ bağışının artmasına vesile olduğu için İhlas Haber Ajansı'na yılın basın ödülü verildi.


Kronik böbrek yetmezliği hastalarının arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak maksadıyla kurulan Bursa Böbrek Hastaları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin (BOBDER) Ördekli Kültür Merkezin'de düzenlediği programa bir çok hastanenin organ koordinatörü, organ nakli olup kurtulan hasta ve hasta yakınlarıyla basın mensupları katıldı. Dernek, organ bağışı ve nakillerine katkısı olan kurum ve kişilere plaket taktim etti. Törende servis ettiği haberlerle organ bağışının artmasına katkı koyan İhlas Haber Ajansı'da plaket verildi. Plaketi İhlas Haber Ajansı adına Haber Müdürü Uğur Uslubaş aldı. Kadavradan organ naklinde rekor kırıp Türkiye birincisi olan Çekirge Devlet Hastanesi'ne de plaket verildi. Hastane adına plaketi Organ Koordinatörü Timur Didinen ile Tamara Uzun Bal aldı.

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