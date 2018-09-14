Böbreği farklı yerde olan kadın, yıllardır çektiği böbrek ağrılarından 3 saatte kurtuldu

Bursa'da böbreğini kaybetmek üzere olan hastanın 3 saat süren kapalı ameliyatla böbreğinden 15 taş çıkarıldı.

Karın ağrısı şikayetiyle VM Medical Park Bursa Hastanesi Üroloji Polikliniğine başvuran F.E. isimli kadının böbreğinin idrar kesesinin hemen arkasında olduğu ortaya çıktı. Prof Dr. Özcan Atahan, Doç. Dr. Necmettin Penbegül ve Op. Dr. Özgür Koç tarafından değerlendirilen F.E., kapalı ameliyat yöntemiyle 3 saatte bütün taşlarından kurtuldu. F.E.'nin hem böbreği kurtarılırken, hem de vücudunda görülemeyecek kadar küçük ameliyat izleri kaldı.

Ameliyatla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Özcan Ataha, "Yapılan tahlillerinde, nadiren karşılaşılan bir şekilde, sol böbreğinin yerinde olmadığı görüldü. Böbreğin normalde olması gereken yerde olmayıp, karnın altında mesane önünde olmasına tıp dilinde ‘pelvik böbrek' diyoruz. Genelde hastalar karın ağrısı ile hekime başvurur, bazen karında kitle, apandisit veya kadın doğum hastalıkları ile karıştırılabilir. Doğuştan anomalili böbreklerde bu hastamızda olduğu gibi taş oluşma ve böbreğin idrarı boşaltamayarak şişmesi ihtimali yüksektir. Tedavide taşın büyüklüğüne ve yoğunluğuna göre dışarıdan şok dalgası, endoskopik kapalı veya açık ameliyat yöntemleri uygulanır. Hastaya müdahale edilmesi gerekiyordu. Ekibimiz ile yaptığımız değerlendirme sonucunda taş yükünün fazla olması sebebiyle laparoskopik dediğimiz kapalı yöntemi uyguladık" dedi.

Ameliyat ekibinde yer alan Doç. Dr. Necmettin Penbegül ise, "Kapalı ameliyatlar son yıllarda hem çok yaygınlaştı, hem de işimizi çok kolaylaştırdı. Küçücük bir kesiden karın içerisine yerleştirdiğiniz kamera ile karın içerisinden en az 10 kat büyütülmüş görüntüler alarak detaylı bir değerlendirme yapabiliyoruz. Her türlü problemi asgarî izlerle çözümlemek mümkün. Bu hastamızda da karından açtığımız 3 delikle doğuştan gelen problem sebebiyle oluşan taşlar, çok beklenmedik bir yerde olan böbrekten çıkarılabildi. Böylece böbrek kurtarılmış oldu" dedi.