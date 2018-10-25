Böbrek taşı oluşumuna karşı sıvı tüketiminin önemi

Dr. Mücahit Kabar, böbrek taşı oluşumuna karşı alınabilecek en iyi önlemlerden birinin sıvı tüketimi olduğunu söyledi.

Gün içerisinde yeterince sıvı tüketmemenin böbrek taşı oluşumunu doğrudan etkilediğini belirten Özel Esentepe Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Mücahit Kabar, böbrek taşı, kişinin günlük yaşantısını da şiddetli ağrı sebebiyle olumsuz etkilediğini ifade etti. Böbrek kanalları içerisinde oluşan mineral içerikli sert kitlelerin, böbrek taşı olarak adlandırıldığını belirten Kabar, taşların genetik faktörler, doğuştan idrar yolları anomalileri, yetersiz sıvı alımı, kullanılan bazı ilaçlar ve beslenme alışkanlıkları sebebiyle de ortaya çıkabileceğini belirterek, "İdrar rengi koyu olduğunda da daha fazla sıvı tüketilmesi gerekir. Günde 3 litre sıvı tüketilmesine özen gösterilmelidir. Hastalık daha çok 30-50 yaş aralığında görülmektedir. Bazen bulantı ve kusmaya sebep olabilecek kadar ağır bir sancı yaşanabilir. Zaman zaman idrar yaparken şiddetli acı hissi oluşabilir” dedi.

Kabar, böbrek taşının oldukça sık görülen bir hastalık olduğunu dile getirerek, erkeklerde kadınlara göre daha fazla yaşandığını belirtti. Taş dökmenin kişiden kişiye göre değişkenlik gösterdiğini belirten Kabar, bazen taşın müdahale edilmeden döküldüğünü söyledi. Kabar, kendinden dökülme olmuyorsa tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesi gerektiğini aktaran Kabar şöyle devam etti:

"Şiddetli ağrı yaşanması durumunda mutlaka doktora danışılmalı. Doktor kontrolünde ilaçla ya da cerrahi müdahale ile böbrek taşından kurtulmak mümkün. Böbrek taşı tekrarlayan bir özelliğe sahiptir. Öncesinde böbrek taşı sorunu yaşayanlarda tekrar etme olasılığı vardır. Bu sebeple, tedavi sürecinin başından sonuna dek doktorun önerileri dikkate alınmalı. Aksi halde böbrek taşı hastalığı böbreği kaybetmeye dahi sebep olabilir."