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31 Mayıs 2018 15:44

Böbrekleri 2 hastaya umut oldu

Bursa’da hayatını kaybeden 72 yaşındaki kadın hastanın organları 2 hastaya umut oldu.

Böbrekleri 2 hastaya umut oldu

31 Mayıs 2018 15:44


15 gün önce Serebral Enfarktüs (İnme) nedeniyle Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan 72 yaşındaki kadın hasta N.A. doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayata tutunamayınca ailesi tarafından böbrekleri başkalarına umut olması için bağışlandı.


Tedavisi yalnızca organ ve doku nakli ile mümkün olan hastalıkların, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu belirten yetkiler, merhumun iki böbreğinin Bursa’da özel hastanede organ bekleyen iki hastaya umut olduğunu dile getirdiler.




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