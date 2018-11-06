Bocce sporunda Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğu Uludağ Üniversitesi'nden

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencisi İnci Ece Öztürk, Türkiye'ye “bocce” sporundaki ilk dünya şampiyonluğunu kazandırdı.

BUÜ Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencisi İnci Ece Öztürk 21-28 Ekim 2018 tarihlerinde Çin'de yapılan Dünya Kadınlar Bocce Volo Şampiyonası'nda Kadınlar Röle branşında dünya şampiyonu oldu.

Antrenör Yılmaz Güzelocak'ın yönetiminde üç branşta final oynama başarısı gösteren İnci Ece Öztürk, basamak ve çiftler müsabakalarında ise gümüş madalya kazandı.

BUÜ Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde okuyan Mehmet Can Yakın ise aynı tarih ve aynı yerde düzenlenen Dünya Ümitler Bocce Volo Şampiyonası'nda basamak ve röle branşlarında Dünya üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.