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03 Temmuz 2017 20:16

Bodrum’da bir kadını yaralayan gasp zanlısı yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde özel bir hastanede yöneticilik yapan kadını yaraladıktan sonra yakalanıp mahkemece serbest kalan zanlı, Cumhuriyet Savcısının itirazı üzerine Bursa’nın İnegöl ilçesinde yeniden yakalanarak gözaltına alındı.

Bodrum’da bir kadını yaralayan gasp zanlısı yakalandı

03 Temmuz 2017 20:16


Olay, 9 Mayıs 2017 tarihinde meydana geldi. Tuğçe K, iş yerinden eve gitmek için otomobiline binerken Ümit Y. isimli şahıs tarafından otomobili gasp edilmeye çalışıldı. Ümit Y.’ye direnen kadın, karnından aldığı bıçak darbesi ile yaralandı. Bıçağı savurmaya devam eden Ümit. Y.’ye direnen kadının bıçağı ters tutması sonucu 9 parmağı birden kesildi. Genç kadının 4 parmağı tamamen koparken, Ümit Y. ise panikleyerek olay yerinden uzaklaştı. Çalıştığı hastaneye kaldırılan genç kadın yoğum bakıma alındı. 4 parmağı dikilen kadın çalıştığı özel hastanenin İstanbul şubesine sevk edildi. 2 hafta boyunca ölüm kalım mücadelesi veren evli ve 1 çocuk annesi kadının tedavisi sürerken, olayın ardından Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri olay yerinde bulunan ekmek bıçağı ambalajından iz sürerek bıçağın barkodundan zanlıyı tespit etti. Şahsın Bursa’nın İnegöl ilçesine gittiğini belirlendi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 16 Haziran’da yakalanan ve Bodrum’da "nitelikli yağma" ve "kasten adam yaralama" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bodrum’a getirilen Ümit Y’nin 3 taksiyi gasp ettiği, 9 yıl 5 ay hapis yattıktan sonra 5 ay önce hapisten çıktığı öğrenildi.


Muğla Cumhuriyet Savcısının itirazı üzerine şahsın yeniden yakalanması istendi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri iki hafta önce yakalayıp salıverilen şüpheliyi savcılık talimatıyla dün yeniden yakaladı. İnegöl’de adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.




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