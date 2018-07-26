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26 Temmuz 2018 13:06

Boğaçhan Zambak Büyükşehir’de

Türkiye Voleybol Erkekler Ligi’nde mücadele edecek olan Bursa Büyükşehir Belediyespor, Genç Pasör Boğaçhan Zambak’ı kadrosuna dahil etti.

Boğaçhan Zambak Büyükşehir’de

26 Temmuz 2018 13:06


Bu sezon Voleybol Efeler Ligi’ni hedefleyen Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon kadro çalışmalarına başladı. Yeşil-beyazlılar, daha önce Galatasaray ve Düzce Belediyespor forması giyen Boğaçhan Zambak ile sözleşme imzaladı. Fethiye Spor Kompleksi’nde yapılan imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediyespor Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Bayhan, “İddialı bir ekip kuruyoruz. Alınan sonuçlarla, voleybol heyecanını bütün Bursa’ya yayacağız” dedi. Bayhan, genç sporcuya ‘Hayırlı olsun’ temennisinde bulundu.


24 yaşında ve 1.91 boyundaki genç pasör, Bursa’da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.




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