Diğer
Kategoriler
11 Eylül 2017 16:21

Boğaz yolunda feci kaza

Bursa’nın Karacabey ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü genç hayatını kaybetti.

Boğaz yolunda feci kaza

11 Eylül 2017 16:21


Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden Yeniköy-Boğaz istikametine seyreden 16 CMK 89 plakalı motosikletin sürücüsü Oğuz Alan, önünde giden Y.E.E. idaresindeki 16 SPP 56 plakalı kamyoneti sollamak istediği sırada, aracın sol arka kısmına çarparak karşı şeride savruldu. Karşı yönden Karacabey merkezine seyreden Y.O. idaresindeki 43 HS 949 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpışan motosiklet sürücüsü genç ağır yaralandı. 112 ekiplerinin olay yerinde müdahalesi sonrasında Karacabey Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü Oğuz Alan kurtarılamadı.


Oğuz Alan, Runguçpaşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç