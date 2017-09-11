Boğaz yolunda feci kaza

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden Yeniköy-Boğaz istikametine seyreden 16 CMK 89 plakalı motosikletin sürücüsü Oğuz Alan, önünde giden Y.E.E. idaresindeki 16 SPP 56 plakalı kamyoneti sollamak istediği sırada, aracın sol arka kısmına çarparak karşı şeride savruldu. Karşı yönden Karacabey merkezine seyreden Y.O. idaresindeki 43 HS 949 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpışan motosiklet sürücüsü genç ağır yaralandı. 112 ekiplerinin olay yerinde müdahalesi sonrasında Karacabey Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü Oğuz Alan kurtarılamadı.
Oğuz Alan, Runguçpaşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.