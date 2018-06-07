Boğulan iki çocuk toprağa verildi

Bursa Mustafakemalpaşa’da 12 yaşındaki Hakkıcan Şahin ile 13 yaşındaki Murat Güleç, ikamet ettikleri Yaveli Mahallesi’nin yakınından geçen Kirmasti deresine girerek serinlemek istedi. Köprünün alt kısmında dereye giren iki arkadaş, bir süre sonra suda kayboldu. Bölgeden geçen bazı vatandaşlar, suda hareketsiz duran iki çocuk fark edince hemen 112 acil salık ekipleri ile birlikte jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen polis dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan çocukların hayatını kaybettikleri belirlendi. Talisiz çocukların cenazesi savcılığın yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Öğlen saatlerinde adli tıptan ailelere teslim edilen iki arkadaş Yavelli Mahallesi’nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Talihsiz çocuklar Yavelik Mahalle mezarlığına toprağa verildi.