Booth: “Türkiye Batı için model”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İngiltere'nin eski başbakanlarından Tony Blair'in baldızı olan gazeteci Lauren Booth'u ağırladı. Müslüman olduktan sonra 8 yılda 32 İslam ülkesini gezdiğini ve her yerde farklı özelliklere şahit olduğunu anlatan Booth, Türkiye'nin Batı'daki Müslümanlar tarafından rol model olarak benimsendiğini söyledi.

Booth, Osmanlı'nın kurulduğu bölgeleri görmek ve Diriliş Ertuğrul dizi setini ziyaret etmek için geldiği Türkiye'de Bursa'ya da uğradı. Acemler'deki başkanlık makamında Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret eden Booth, Türkiye'yi değerlendirdi. Alinur Aktaş, İngiliz misafirine Bursa'yı anlattı. Bursa'nın Türkiye'nin dördüncü büyük şehri olduğunu, Osmanlı'ya 130 yıl payitahtlık yaptığını söyleyen Başkan Aktaş, Lauren Booth'u Osmanlı'nın doğduğu topraklarda ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İngiltere'de gazetecilik yapan Lauren Booth, Türkiye'nin kendi tarihine ve bütün Müslüman halklara, İslamiyet'e sahip çıkmasının dünyada hayranlıkla izlendiğini kaydetti. 8 yıldır Müslüman olduğunu ve bu süreçte 32 farklı İslâm ülkesini ziyaret ettiğini belirten Booth, Malezya'da sakinlik ve edebi, Filistin'de cihadı, Körfez ülkelerinde ise zenginliği gördüğünü ifade etti. Türkiye'nin ise tarihine ve dünyadaki mazlum Müslümanlara sahip çıkmasının, sadece Suriye'den 4 milyona yakın mülteciyi ağırlamasının takdire şayan olduğunu vurgulayan Booth, bu durumun Batı'da dikkat çektiğini kaydetti.

Gazeteci Lauren Booth, açıklamasında, Diriliş Ertuğrul dizisini övdü. İngiltere'de yakın arkadaşları arasında son 6 aydır ana sohbet gündeminin Diriliş Ertuğrul dizisi olduğunu anlatan Booth, “Bu dizi sadece Türklerin değil bizlerin de tarihini ele alıyor. Ben açıkçası İngiliz krallarına nazaran Ertuğrul Gazi, Osman Gazi ve Fatih Sultan Mehmet Han'dan daha fazla ilham alıyorum” dedi.