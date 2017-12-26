Bordo Bereliler Afrin filmi tanıtıldı

Özel Kuvvetlere bağlı bordo bereli askerlerin terör örgütlerine yaptığı operasyonları konu alan ve Afrin’de başlayıp, İnegöl’de son bulan Bordo Bereliler Afrin filminin çekimlerine başlandı. Senaristliğini Coşkun Gündoğdu ile Ayça Baytimur’un, yapımcılığını Erdoğan Yaprak ile Ali Ertem’in, yönetmenliğini ise Erhan Baytimur’un yaptığı film düzenlenen basın toplantısı ile tanıtıldı. Toplantıya, İnegöl Kaymakamı Ali Akça, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri İsmail Yılmaz ile oyunculardan Cenk Ertan, Sedat Mert, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Cavit Çetin Güner, Emel Dede, Ozan Güler, Oğuz Yağcı, Kübra Dilara Çelen, Ergun Kuyucu, Gencer Güvercin, Mehmet Dindar ve Erol Yaman katıldı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Yeni projenin İnegöl’de çekilecek olması bizi mutlu etti. İnegöl diğer alanlarda da inşallah kendisinden sıkça söz edecektir. Projenin inşallah başarıyla tamamlanmasını arzu ediyorum” dedi.

“Türkiye üzerine oynanan oyunlardan bir tanesini işleyeceğiz”

Filmin yönetmeni Erhan Baytimur, “İnegöl’de konum olarak çok doğru, farklı ve güzel yerler var. Bunlar daha önce fark edilmemişti. İstanbul’a yakınlığı ve farklı doğal güzellikleriyle İnegöl’ün bundan sonra çok daha projelere imza atacağını düşünüyorum. Birinci filmimizi yapmıştık. Başarılı olduğuna inanıyoruz. Çok güzel tepkiler aldık. Şimdi ikinciyi yapıyoruz. Hikaye Afrin’de bir operasyonla başlıyor. Daha sonra Türkiye’ye gelip, İnegöl’de son buluyor. Türkiye üzerine oynanan büyük oyunlardan bir tanesini işleyeceğiz. İnegöl’de yapılması istenen büyük kaosun engellenmesi için bizim ekip çalışacak” diye konuştu.

Kalaycıoğlu’ndan Kurtlar Vadisi eleştirisi

Filmin oyuncularından Halil İbrahim Kalaycıoğlu, “Kurtlar Vadisi Vatan diye film çekildi. Bu kadar fanatiği olmasına rağmen film fısladı. Ben o gece galadaydım. İki filminde galasını gördüm. Bizim olayımızda salon ayağa kalktı. Diğer filmde ise yıllarını vermiş bir ekibin düşük seviyede iş yapmasına üzülmüştüm. Salon alkışlayalım mı, alkışlamayalım mı durumu vardı. İkincisinde istihbarat albayı oynayacağım. Benim sakal ve bıyığı kestirmeyin dedim” açıklamasını yaptı.

“Her hikayede bir kötü vardır”

Filmde “Kalem” karakterini oynayacağını anlatan Emel Dede ise, şunları söyledi:

“Kötü bir karakter. Filmde terör örgütü üyesiyim. Elimizden geldiği kadar yansıttığımızda sizin için olumsuz durumlar olacak. Hepsi için şimdiden özür dilerim. Her hikayede bir kötü vardır. Birilerinin kötüye yüz olması gerekir. Bende onun için buradayım. Vahşet, iticilik ve nefret dolu sahneler için şimdiden özür dilerim.”