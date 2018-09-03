Borlu su sebzeleri kuruttu

Bursa’nın dağ ilçelerinden akan derelerin birleşmesiyle oluşan Kirmasti çayı Mustafakemalpaşa ovasına hayat veriyor. Ovada bulunan onlarca köy bereketli topraklarını bu sudan sulayarak mahsul alıyor. Ancak Kirmasti çayına akan derelere bor ocaklarından arıtılmadan bırakılan atıklar köylüleri mağdur etti. Kirmasti çayında normal değerinin üzerinde çıkan bor tarladaki sebze ve meyvelere büyük zarar verdi. Suda yüzde 4’ün üzerinde çıkan bor tehlikeli sayılırken, yapılan tahlillerde Kirmastı’da bor miktarı yüzde 8 olarak çıktı. Bor meyvelerin verimi bozarken, verimini de düşürdü. On binlerce dönüm araziye ekilen sebzelerin verimi düşerken, yaprakları buruşmaya başladı.

Bazı tarlalarda rekolte yarı yarıya düştü. Bölgede 200 dönüm armut bahçesi bulunan üretici Hakan Kılıç, “Sudan dolayı büyük sıkıntılarımız var. Suda yüksek oranda bor maddesi çıkıyor. Ürünlerimiz bor maddesinden dolayı büyük zarar görüyor. Sebzelerin yaprakları buruşuyor, boyları kısalıp büyümüyor. Meyvelerde ise şekil bozuklukları görülüp rekolte düşüyor. Ayrıca ağaçlarda kurumalar görülüyor. Ben suyu sık sık tahlil ettiriyorum. Son yaptırdığım tahlilde suda yüzde 8 oranında bor çıktı, suda bor yüzde 4’ün üzerinde olunca ağaçta ölümler başlıyor. Sebzelerde bu durum daha da aşağıda” dedi.

Mahsulleri borlu sudan dolayı büyük zarar gören köylüler, “Ürünlerimizi suladığımız suda yüksek oranı bor çıktı. Bu da ektiğimiz ürünlere büyük zara veriyor. Ürünler büyümüyor. Verim çok düşük, ne yapacağımızı bilmiyoruz” şeklinde konuştu.