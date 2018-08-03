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03 Ağustos 2018 21:48

Boş atları toplayan görevlilere bıçaklı saldırı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde başı boş atları merkeze götürmeye çalışan belediye ekiplerinin önünü kesen kimliği belirsiz şahıslar, rambo bıçağıyla görevlilere saldırdı.

Boş atları toplayan görevlilere bıçaklı saldırı

03 Ağustos 2018 21:48


Edinilen bilgiye göre, başı boş hayvanları toplayan belediye ekipleri Alanyurt’taki trafik lambalarında kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada ekipleri kamyonetle takip eden henüz kimliği belirsiz şahıslar aşağı inip görevlilere bıçak çekerek, tehdit etmeye başladı. Bu sırada diğer şahıslar ise arabaya bağlı atları alıp kayıplara karıştı. Zabıta ve barınak görevlilerinin duruma müdahale ettiği sırada görevlilere bıçak çeken ve olaya karışan şahıslar geldikleri kamyonetleri bırakıp yaya olarak kaçtı. Olayda yaralanan olmazken, polis şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.




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