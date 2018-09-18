Bosna Hersek'ten Bursa'ya iş birliği adımı

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret eden Bosna Hersekli iş adamları, Bursa ile teknik ve kültürel ticarî ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini söyledi.

Başkan Alinur Aktaş, ULUTEK Teknoloji Gelişim Bölgesi'nde çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek'ten gelen iş adamlarıyla Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamında görüştü. Misafirlerine Bursa'yı tanıtarak sorularını cevaplayan Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nin şehre değer katan çalışmalarından da örnekler verdi. Başkan Aktaş, farklı kültürlerin bir arada bulunduğu Bursa'da, Balkan ülkelerinden çok sayıda vatandaşın yaşadığını belirterek, “Bosna Hersek denince Türkiye'de insanların gönlünde ılık ılık rüzgârlar esiyor. Neredeyse her Türk Bosna'yı görmek istiyor” diyerek, Balkanlar'ı görüp Bursa'ya gelenlerin bu noktada gönül elçisi olduğunu ifade etti.

Bursa'nın Balkanlar için değerli olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Bursa, bir Balkan şehridir. Makedonya, Kosova ve Balkan ülkelerinden gelerek Bursa'da yaşayan çok vatandaşımız var. Bursa ve Saraybosna da birbirine benzetiliyor. 130 yıl Osmanlı'ya pâyitahtlık yapmış, çok sayıda eserin bulunduğu bir şehir olan Bursa, UNESCO dünya kültür mirası listesinde. Sanayii, otomotivi ve tekstiliyle katma değeri yüksek bir şehir olan Bursa, tarihî ve kültürel eserlerinin haricinde Uludağ gibi değerleriyle de yüzünü turizme döndü. Tarım kimliğiyle de dikkati çeken Bursa'nın aynı zamanda çok renkli bir sosyokültürel yapısı var” diye konuştu.

Başkan Aktaş, Bosna Hersek Federasyonu Ticaret Odası Temsilcisi Enisa Kadiç'e Bursa ipeğinden el emeği tablo hediye etti. Bursa'da bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını anlatan Kadiç de, Bosna Hersek'teki teknolojik ve ticarî potansiyeli anlatarak, iş birliğini geliştirmek istediklerini belirtti.