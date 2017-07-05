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05 Temmuz 2017 12:42

Bosnalı özel çocuklar İnegöl’de

Bosna Hersek’ten Bursa’nın İnegöl ilçesine gelen engelli çocuklar, Kaymakam Ali Akça’yı makamında ziyaret etti.

Bosnalı özel çocuklar İnegöl’de

05 Temmuz 2017 12:42


Ziyarete, Bosna Tuzla Derneği Başkanı Ajka Semic Muhic, Tuzla Engelliler Merkezi Müdürü Yasmin Krivorşiya, öğretmenler, engelli öğrenciler ve aileleri katıldı. Ziyaret için teşekkür eden kaymakam Ali Akça, "Çok güzel misafirlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Tabi Bosna’yla Türkiye arasındaki güzel ilişkiler bilinen bir gerçek. Hayatın her alanında bu ilişkileri kuvvetlendirerek yaşam alanına getirmek hepimizin görevidir. Bu ilişkileri sadece devletlerden beklememek gerekiyor. Şahıslar, sivil toplum kuruluşları ve devletle bir araya gelirse böyle güzellikler ortaya çıkıyor” dedi.



"Bu güzellikleri hayatımız boyunca unutmayacağız"


Tercüman aracılığıyla bir konuşma yapan Tuzla Engelliler Merkezi Müdürü Yasmin Krivorşiya ise, “Bu güzel övgü ve destekleriniz için size teşekkür ediyorum. Sizin ilçenizde yaşadığımız bu güzellikleri hayatımız boyunca unutmayacağız. Bütün herkese anlatacağız. Çünkü engelli çocuklarımızın, ailelerinin durumu yok ama sizler bize kucak açtınız. Sizin sayenizde çocuklarımız hayatlarının en güzel günleri yaşadı. Sizin ülkeniz çok güzel bir ülke. Devletinizin ve ülkenizin kıymetini çok iyi bilin. Biz çok acılar yaşadık, çok sıkıntılar gördük, maddi ve manevi çok şeyler yaşadık. Ama şunu görüyorum ki, siz engelli öğrencilerinize çok fazla değer veriyorsunuz ve sahip çıkıyorsunuz. Sizin hakkınız asla ödenmez” diye konuştu.


Krivorşiya’nın konuşması sırasında Bosna’dan gelen bazı engelli çocukların anneleri ise gözyaşlarına hakim olamadı. Konuşmaların ardından Kaymakam Ali Akça, gelen heyete çeşitli hediyeler takdim ederken, Krivorşiya’da Akça’ya ziyaretin anısına hediye takdim etti.




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