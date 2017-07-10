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10 Temmuz 2017 18:21

Boya fabrikasındaki yangın havadan böyle görüntülendi

Bursa’da boya fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Boya fabrikasındaki yangın havadan böyle görüntülendi

10 Temmuz 2017 18:21

Yangının boyutu ise havadan görüntülendi.


Merkez Nilüfer ilçesi Yaylacık Mahallesi’ndeki fabrikada 16.41’de başlayan yangın, yanıcı maddelerin patlamasıyla daha da büyüdü. Bursa Büyükşehir İtfaiye ekipleri 9 dakika içinde ilk müdahaleyi yaptılar.


İtfaiyenin yanısıra Buski, Nilüfer Belediyesi ve orman ekiplerinin de desteğiyle alevlere havadan ve karadan müdahale edildi


Alevler saat 18.15 sıralarında kısmen kontrol altına alındı. Siyah dumanların ise hala gökyüzüne yükseldiği belirtildi.


Yakındaki bir fabrikaya ziyarete giden AK Parti Bursa Milletvekilleri İsmail Aydın ve Zekeriya Birkan da olay yerine gelerek bilgi aldılar.


Bir itfaiye işçisinin de hafif şekilde yaralandığı yangında, bazı boya maddeleri de etrafa saçıldı.


İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma başlattı. Söndürme çalışmaları esnasında fabrika işçileri arasında da zaman zaman gerginlikler yaşandı.




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