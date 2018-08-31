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31 Ağustos 2018 18:25

Böyle hırsızlık görülmedi

Bursa’da birbirlerinin sırtına binerek evlere giren hırsızlar, balkona bağladıkları çarşaflarla aşağı inerken güvenlik kameralarına yakalandı.

Böyle hırsızlık görülmedi

31 Ağustos 2018 18:25


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son zamanlarda apartmanların birinci katlarında yapılan hırsızlık ihbarlarının artmasını değerlendirerek konu hakkında inceleme başlattı. Hırsızlık yapılan evlerin civarındaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 3 kişinin birbirlerinin sırtına binerek evlere tırmandığını, evleri soyduktan sonra ise balkonlardan sarkıttıkları çamaşırlarla aşağı indiklerini fark etti. Şahısların kimlik bilgilerini araştıran ekipler şahısların "Bursalı köstebekler" olarak bilinen M.Ç, S.Ö. ve Y.D. olduğunu tespit etti.


Hırsızlık Büro ekipleri, adreslerini tespit ederek 3 şahsı da gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteli işlemlerinin ardından adlî makamlara sevk edildi.




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