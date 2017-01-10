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10 Ocak 2017 12:35

Boynunuzdaki kitleyi hafife almayın

Boynunuzdaki kitleyi hafife almayın

10 Ocak 2017 12:35

Uzmanlar, boyun bölgesinde beliren şişliklerin iyi huylu hastalıklar olduğu gibi, guatr, tükürük bezi hastalıkları ve gırtlak kitleleri de olabileceğini söyledi.
Kısa sürede oluşmuş şişliklerin çocuk ve gençlerde en sık sebebi enfeksiyon olduğunu belirten uzmanlar, üst solunum yolları enfeksiyonları, bademcik enfeksiyonları, dudak uçukları gibi durumlarda boyundaki lenf bezelerinin şişebileceğini ifade etti. Yaşlılarda ise boyun şişlikleri baş ve boyun bölgesindeki hastalıkların yansıması olabileceği için daha önemli olduğunu belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi KBB Bölümü Uzmanı Op. Dr. Uğur Demirci, "Uzun süreli şişlikler daha çok iyi huylu hastalıklar düşündürür. Anne karnındaki gelişim sırasında kaybolması gereken doğumsal artıklar yıllar sonra boyunda şişlik olarak kendini gösterebilir. Guatr hastalığı, tükürük bezi hastalıkları, gırtlak kitleleri boyunda görülebilecek diğer kitle sebepleridir. Boyunda şişlik fark edildiğinde kulak burun boğaz hekimi muayenesi gereklidir. Kitlenin yeri, gelişim süresi, büyüklüğü değerlendirilerek ön tanılar belirlenir ve gerekirse ultrason, CT ve MR gibi görüntüleme yöntemleri ve kan tetkiklerinden faydalanılır" dedi.
Kitlelerin sebebine göre tedavi planlaması yapıldığını ifade eden Demirci, "Enfeksiyon sebebiyle oluşmuş kitlelerde antibiyotik kullanımı gerekebilir. Doğumsal kitleler, tükürük bezi kitleleri ameliyatla çıkarılır. Tiroit bezi nodülleri ise uzun süre takip edilip bazı kriterlere göre ameliyat edilir" diye konuştu.



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