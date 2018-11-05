Bozbey 600 üniversiteliyle bir araya geldi

Başkan Mustafa Bozbey, her fırsatta öğrencilerle buluşarak dertlerini dinliyor. Bozbey öğrencilerle kahvaltıda buluştu. Uludağ Üniversitesi Öğrencileri Toplulukları'ndan toplam 600 gencin katıldığı kahvaltıda konuşan Bozbey, "Nilüfer genç dostu şehirdir. Nilüfer'de 15-29 yaş aralığında 93 bin 863 genç yaşamakta. Bu da toplam nüfusunun yüzde 23'ü demek. Nilüfer, aynı zamanda bir öğrenci şehridir. 2017 nüfus sayımına göre, 424 bin 909'a ulaşan nüfusuyla sürekli artan bir seyir izleyen kentimizde, Görükle kampüsünde eğitim gören Uludağ Üniversitesi öğrencileri de yaklaşık 43 bin. Katılımcılığa, demokrasiye büyük önem verirken, sizlerin sözlerinize, isteklerinize de kulak vermemiz şart. Bu buluşmayı o sebeple çok önemsiyorum.Sizlerden isteğim, bu şehrin yalnızca konuğu değil, söz sahibi olduğunuzu hiçbir zaman unutmadan, Nilüferli olma bilinciyle davranmanızdır. Çünkü bizler de sizi konuk değil, bu şehrin evlatları olarak görüyoruz. Burada dile getiremediğiniz bütün konuları sizler için oluşturduğumuz Nilüfer Gençlik Ofisi ya da Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi gibi platformlarda dile getirebilirsiniz” dedi.

Nilüfer Belediyesi olarak gençlere yönelik birçok hizmeti hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, “Geçtiğimiz yıllarda Nilüfer Gençlik Ofisi'ni hayata geçirdik. Önerileriniz, sorunlarınız ya da fikirlerinizi Nilüfer Gençlik Ofisi aracılığıyla en hızlı şekilde bize aktarabilirsiniz. Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi de, sizlerin özgürce çeşitli çalışmalarda bulunabileceğiniz, gerek kendiniz için gerek şehrimiz için faaliyetler geliştirebileceğiniz bir ortam oluşturuyor. Gerek sosyal projelerinizde yanınızda olarak, gerekse ortaklaşa yürüttüğümüz sportif faaliyetlerle aramızdaki bağı güçlendireceğiz” diye konuştu.

Gençlere, değişen teknolojik yenilikleri yakından takip ederek hayatlarına ona göre yön vermeleri öğüdünde bulunan Başkan Bozbey, “Artık dünya teknolojide farklı yönlere doğru gidiyor. 10-15 yıl sonra farklı meslekler ortaya çıkacak. Sizler de farklı yenilikçi projelere açık olmalısınız. Nilüfer İnovasyon Merkezi'ne gelerek çalışmalar yapabilirsiniz. Gençler geleceği iyi dizayn ederse o zaman tüm ülkenin bireyleri güven ve huzur içinde yaşar” diye konuştu.

Başkan Bozbey'in konuşmasının ardından Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi Eş Başkanları Zeliha Çürüksulu ile Mehmet Avcı, Nilüfer Gençlik Ofisi'nden Ramis Ceyhan ve Uludağ Üniversitesi Çevre Topluluğu üyeleri, çalışmaları hakkında sunum yaptı.

Toplantıda talep ve fikirlerini dile getiren öğrenciler, Başkan Mustafa Bozbey ve Nilüfer Belediyesi'ne kendilerine verdiği desteklerden dolayı da teşekkür etti.

Gençler ayrıca, Nilüfer İnovasyon Merkezi, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Nilespit, Nilüfer Kütüphaneleri ve İş Ofisi'nin açtığı stantları ziyaret ederek hizmetler ve projeler hakkında bilgi aldı.

Başkan Bozbey, buluşmanın sonunda öğrencilerle birlikte, ‘Lösemili Çocuklar Haftası' dolayısıyla maske takarak toplu fotoğraf çektirdi.