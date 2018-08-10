Bozbey: “Ahmet Yesevi’de ihtiyaçlar tamamlanacak”

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ‘Başkan Burada’ karavanıyla makamını bu hafta Ahmet Yesevî Mahallesi’ne taşıdı. Cuma namazını burada vatandaşlarla birlikte kılan Başkan Bozbey, daha sonra karavandaki makamında vatandaşlarla buluştu. İlk olarak Muhtar Bülent Çalkı ile bir araya gelen Başkan Mustafa Bozbey, mahallenin meseleleri hakkında bilgi aldı. Yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Bozbey ve ekibine teşekkür eden Muhtar Çalkı, mahalle olarak meydan ve bölge parkına ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Bölgenin hızla göç aldığına dikkat çeken Başkan Bozbey, “6 bin nüfusa ulaşan Ahmet Yesevî mahallemizin sıkıntılarını biliyoruz. İhtiyaç duyulan park ve meydan düzenlemesini yapacağımız planlamanın ardından mahallemize kazandıracağız. Yoğun bir yapılaşma var. Yapılaşmalar tamamlandıkça üzerimize düşeni yapacağız” dedi.

Başkan Bozbey, bu yılki eğitim-öğretim sezonunda kapılarını açacak olan Ahmet Yesevi Anadolu Lisesi’ni de gezerek incelemelerde bulundu. Okul Müdürü Sacit Alp’den bilgi alan Başkan Bozbey, çevre düzenlemesi için de destek vereceklerini ifade etti.