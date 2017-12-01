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01 Aralık 2017 17:22

Bozbey: “Alaaddinbey’in konut gelişme alanı artmalı”

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Alaaddinbey Mahallesi’ndeki konut gelişme alanının arttırılması için daha önce Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan talebi yenileyeceklerini söyledi.

Bozbey: “Alaaddinbey’in konut gelişme alanı artmalı”

01 Aralık 2017 17:22


Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ‘Başkan Burada’ projesi kapsamında makamını Alaaddinbey Mahallesi’ne taşıdı. Vatandaşlarla görüşen Başkan Bozbey, sorunları dinleyerek ilgili müdürlüklere çözüm için talimat verdi. Muhtar Cem Kurt ile de görüşen Bozbey, mahallenin soruları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Alaaddinbey’in göç alan bir mahalle olduğunu ifade eden Cem Kurt, en önemli meselelerinin imar olduğunu belirtti. Mahalle içi trafiğinin yoğunlaştığını da vurgulayan Kurt, Bozbey’den hız kesici uygulaması yapılmasını rica etti.


Alaaddinbey’in sürekli göç alan ve gelişen bir mahalle olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, “Burada imarın öncelikli sorun olduğunu biliyoruz. Ancak ilk olarak bölgenin konut gelişme alanı arttırılmalı. Bu konuda Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne çalışma yapılması için talebimiz olmuştu. Bu talebi yenileyeceğiz. O zaman insanlar bölgede konut yapmak için daha geniş alan bularak rahat hareket edecekler” dedi.


Bozbey gün boyu randevuları da makamında kabul ederken, vatandaşlarla da sohbet etti.




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