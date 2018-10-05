Bozbey, bilgi işlem personeliyle kahvaltıda buluştu

Halk Evi'nde gerçekleşen buluşmada Başkan Bozbey, çalışanların hem görüşlerini dinledi, hem de vatandaşa en iyi hizmeti en kısa sürede verebilmek adına fikir alışverişinde bulundu.

Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün bütün verilerin toplandığı, kurumun beyni olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediyesi olarak başarılı bir sisteme sahip olduklarını, yenilikçi projeler konusunda büyük bir hassasiyet gösterdiklerini söyledi.

Başkan Bozbey şöyle konuştu:

“Önce kendi sağlığınıza, sonra sistemin sağlığına dikkat etmek gerekiyor. Bir yandan bütün hizmet binalarımızdaki çalışanların bu konudaki sorunlarıyla ilgilenirken, diğer bir yandan da mevcut sistem üzerinde iyileştirmeler yapıyorsunuz. Bilgi işlem alanında yenilikçi projelerle ilgili hassasiyetimiz var. Bazı projelerin verilerini zaman zaman ölçüp, buna göre iyileştirmeler yapmamız gerekiyor. Başarılı bir sistemimiz var. Mevcut sistemi yenilikçi projelerle daha da geliştirmeliyiz. Yapılan bütün işler, sistem üzerinden izlenebilir olmalı. Öz kaynaklarımız üzerinde yapacağımız iyileştirmelerle, krizi fırsata çevirmeliyiz.”