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05 Temmuz 2018 17:45

Bozbey: “Bursa takımına sahip çıkmalı”

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay ve yönetim kurulu üyeleri, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i ziyaret etti.

Bozbey: “Bursa takımına sahip çıkmalı”

05 Temmuz 2018 17:45

Bozbey, “Bursaspor, hepimizin markası. Bu kent, Bursaspor’a ve yönetimine sahip çıkmalı” dedi.


Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, geçtiğimiz aylarda gerçekleşen Bursaspor Kulübü Olağan Genel Kurulu’nda en fazla oyu alarak yeniden Bursaspor Kulübü Başkanı seçilen Ali Ay ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Bozbey, şehrin Bursaspor’u ve yönetimini sahiplenmesi gerektiğini belirterek, “Bunu yıllardır vurguluyoruz. Bursaspor Kulübü yöneticisi her kim olursa olsun bu kentte yaşayan herkes, yönetime sahip çıkma sorumluluğunu kendinde hissetmeli. Bunu, yerel idarecilerin, sivil toplum örgütlerinin, derneklerin, ‘Bursalıyım’ deyip de Bursa’da doyan ya da doğanların kabul etmesi lazım” dedi.


“Bursaspor yenilince kentin morali bozuluyor, Bursaspor kazanınca morali yükseliyor” diyen Başkan Mustafa Bozbey, Bursaspor’un, bütün ilçeleriyle birlikte Bursa’nın markası olduğunu ifade etti. Başkan Bozbey şöyle devam etti:


“Bursaspor, iş insanlarının, kent yöneticilerinin, kısacası bu şehirde yaşayan herkesin sahip çıkmak zorunda olduğu bir takım.”


Ziyaretin sonunda Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e Bursaspor Kulübü almanağı hediye etti.




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