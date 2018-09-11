Bozbey: “Bursa turizmden daha fazla faydalanmalı”

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Yöre Temsil Kurulu'nu ağırlayan Başkan Mustafa Bozbey, Bursa'nın turizmden daha fazla faydalanması gerektiğine dikkat çekti.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Yöre Temsil Kurulu'nun (YTK) yeni yönetimi, Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i makamında ziyaret etti. Halk Evi'nde gerçekleşen ziyarette TÜRSAB Güney Marmara YTK Başkanı Murat Saraçoğlu ile yönetim kurulu üyeleri yer aldı. Bursa turizminin konuşulduğu ziyarette Başkan Mustafa Bozbey, Bursa'nın, sağlık, kültürel, eğlence ve tarih turizmi konusunda çok önemli değerlere sahip olduğunu, ancak bu değerlerin yeteri kadar tanıtılamadığını söyledi.

Bursa'nın turizmden hak ettiği katkıyı alamadığını ifade eden Başkan Bozbey, “Bursa, turizmden yeterince katkıyı alamayan şehirlerin belki en başında yer alıyor. Benim düşünceme göre bunun en büyük sebebi Bursa'ya gelen turistlerin geceleyebileceği yerlerin, sosyal ve kültürel atmosferin olmaması” dedi.

Gelen turistlerin Bursa'da en az bir ya da iki gece konaklatılmasının gerektiğinin altını çizen Başkan Bozbey şöyle devam etti:

“Bunu başaramazsak şu an olduğu gibi turistler gelip günübirlik turun ardından İstanbul'a gider, parayı da orada bırakır. Gelen turistlerin karşılığını esnafta ya da eğlence alanında görmemiz lazım.”

Uludağ'ın yılın 12 ayında değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Bozbey, “Uludağ'da yabancı dil merkezi projesi uygulansa 8 ay boyunca büyük oranda turist çekebilir. 4 ay kayak yapılır, geriye kalan 8 ay boyunca da yabancı dil kursu verilir. Orada sosyal alanlar eksik. Sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapılabileceği alanların yapılması lazım. Bunların yapılmasıyla Uludağ, bu konuda öne çıkan bir değer olabilir.”

Bursa'nın sağlık turizmi konusunda Avrupa'da da önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Başkan Bozbey, projeler geliştirilerek sağlık turizminden daha fazla pay elde edilebileceğini ifade etti.

Nilüfer Belediyesi olarak Gölyazı'da arkeolojik kazı çalışmaları yaptıklarını hatırlatan Başkan Bozbey, kazıların ardından Açıkhava Müzesi yapacaklarını söyledi. Başkan Bozbey, “Gölyazı farklı bir alana doğru gidiyor. Gölyazı'da gelen turistlere sunabileceğimiz önemli bir yer var. Nekropol alanında kazı çalışmalarını tamamladık. Açık hava müzesi projesini hayata geçireceğiz. Bunun yanında Apollonia tapınağı ve yaklaşık 4 bin kişilik bir anfi tiyatro olduğu var sayılıyor. Kamulaştırma çalışmalarımız devam ediyor. Ardından kazı çalışmalarına başlayacağız. Ancak Gölyazılılar'ın da turizmi anlaması lazım. Yerel halkın turisti sahiplenmesi gerekiyor” dedi.

Başkan Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediyesi olarak Bursa'nın turizmden maksimum derecede yararlanabilmesi için gereken desteğe hazır olduklarını da dile getirdi.