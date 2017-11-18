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18 Kasım 2017 10:56

Bozbey: “Çalı Mahallesi’nde herkesi gülümseteceğiz”

“Başkan Burada” karavanı ile makamını Çalı Mahallesi’ne taşıyan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, halkın taleplerinin yerine getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Amacımız Çalı’da herkesin gülümsemesi” dedi.

Bozbey: “Çalı Mahallesi’nde herkesi gülümseteceğiz”

18 Kasım 2017 10:56


Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sorunları ve eksikleri yerinde görmek, halkla kendi mahallesinde buluşmak amacıyla her hafta makamını Nilüfer’in bir mahallesine taşımayı sürdürüyor. Bu kez Çalı Mahallesi’ne giden Bozbey, başkan yardımcıları ve ilgili müdürlerle halkla buluştu, talep ve önerileri dinledi.


Bozbey, Çalı Mahalle Muhtarı Mustafa Yunguş ile de “Başkan Burada” karavanındaki makamında görüştü. Yunguş’un Çalı hakkında bilgi verdiği görüşmede Başkan Bozbey, mahallede devam eden çalışmalara değindi. Çalı Mahallesi’nin giderek büyüyen genişleyen bir mahalle olduğunu belirten Bozbey, “Muhtarımız, Mahalle Komitemiz ile birçok çalışma gerçekleştiriyor. Muhtarımızın talepleri vardı, çoğunu yerine getirdik. Bu mahallede nüfusun artması nedeni ile pazar alanı ve yollar ile ilgili, imara açılan bölgeler ile ilgili talepler de var. Bu konulardaki çalışmalarımız hızla zaten buralarda devam etmekte. Amacımız, bütün Nilüfer’de olduğu gibi Çalı Mahallemiz’de de insanların gülümsemesi. Ben muhtarımıza ve emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.


Başkan Bozbey ile görüşen mahalleli de sorunlarını aktardı. Vatandaşlar, artan nüfus ile birlikte yaşanan trafik yoğunluğundan dert yanarak, kent merkezine ulaşımda yaşadıkları sorunlara çözüm için yardım istedi.


Bozbey, kendisinden randevu talep eden vatandaşlarla da "Başkan Burada" karavanında bir araya geldi.




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