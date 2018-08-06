Bozbey Doğa ve Bilim Yaz Okulu’nda çocuklarla buluştu

Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Balat Doğa ve Bilim Yaz Okulu’nda öğrenciler tatili öğrenerek ve eğlenerek geçiriyor. Balat Atatürk Ormanı’nda düzenlenen kursa katılan 7-12 yaş grubundaki çocuklar resim, ritim, drama, ebru, bilim, halk oyunları atölyelerinde farklı tecrübeler kazanıyor. 10 Ağustos’a kadar devam edecek olan yaz okulunu Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ziyaret etti. Çocukların atölyelerdeki çalışmalarını izleyen Bozbey, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

İlgiden dolayı mutlu olduklarını ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, “Nilüfer’deki 43 mahalleden bin çocuğumuz bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz yaz okulunda eğitim almış olacak. Projemiz çerçevesinde eğitim alan çocuklar bilime, sanat ve doğaya ait konuları içeren 6 atölyede buluşuyor. Çocuklarımıza bilim ve doğa kültürünü burada veriyoruz. Geleceğimiz bilime dayalı. Bilimsel verilerle ancak bu ülkeyi bir yerlere taşımamız söz konusu. Nilüfer Belediyesi’nin gerçekleştirdiği Balat Doğa ve Bilim Yaz Okulu son derece önemli ve anlamlı. Çocuklarımızın iyi birey olması iyi yetişmesi bu ülkeyi bir adım daha ileriye taşıyacak” dedi.