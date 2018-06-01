Bozbey, doğduğu mahallede iftara katıldı

Ramazan birlikteliğinin yaşandığı iftarda, anılar da yad edildi.

Nilüfer Belediyesi’nin her akşam farklı bir mahallede kurduğu iftar sofrasının bu defaki adresi Başkan Mustafa Bozbey’in doğup büyüdüğü yer olan Özlüce Mahallesi’ydi. Bozbey, çocukluğunun geçtiği Özlüce’de, akrabaları, komşuları ve mahallelilerden oluşan bin 300 kişi ile bereket sofrasında buluştu. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey, annesi Münevver Bozbey, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Mehmet Turan Tansal, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri ve muhtarların katıldığı iftar öncesi Kuran’ı Kerim okunarak dualar edildi. Ezanın okunmasıyla birlikte de hep beraber oruç açıldı.

İftara katılanlara teşekkür eden Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, birlikte olmanın mutluluğuna değindi. Başkan Bozbey, "Her yıl akraba ve köylülerimiz ile Ramazan ayının ikinci haftasında buluşmaktan mutluluk duyuyorum. Annem başta olmak üzere bütün ailemi, akrabalarımı ve köylülerimizi bir arada görmek çok güzel bir duygu. Tüm İslam aleminin Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

İftarın ardından Başkan Bozbey, akrabaları ve komşuları ile kahvede çay içip sohbet ederek anıları yad etti.