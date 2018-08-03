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03 Ağustos 2018 14:53

Bozbey: “Emlâk ve gayrimenkul yönetimi sıkı takipte”

Nilüfer Belediyesi Emlâk ve İstimlâk Müdürlüğü çalışanlarıyla kahvaltıda bir araya gelen Başkan Mustafa Bozbey, belediyenin emlâk ve gayrimenkul yönetimini sıkı bir şekilde takip ettiklerini ifade etti.

Bozbey: “Emlâk ve gayrimenkul yönetimi sıkı takipte”

03 Ağustos 2018 14:53


Vatandaşlardan gelen talepleri ve işleyiş sırasında oluşan aksaklıklar konusunda çalışanlardan bilgi alan Başkan Bozbey, belediyenin emlâk ve gayrimenkul yönetimine dikkat çekti. Başkan Bozbey, “Belediyenin emlâk ve gayrimenkul yönetimi son derece önemli. Biz, bunları iyi yönettiğimiz taktirde, hem kaynak açısından önemli bir noktaya geliriz hem de gelirlerimiz artarak devam eder” dedi. Başkan Bozbey, belediye mülkiyetinde olan yerlerden alınan kiraların da sıkı takip içinde olduğunu sözlerine ekledi.


Emlâk ve İstimlâk Müdürlüğü çalışanlarının, Nilüfer Belediyesi’nin gelirleri artıracak çalışmalara imza attığını dile getiren Başkan Mustafa Bozbey, özenli çalışmalarından dolayı personeline teşekkür etti.


Alaaddinbey Mahallesi’nde bulunan tarımsal amaçlı küçük bahçeler’e (hobi bahçeleri) yoğun ilgi olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, benzer bir proje üzerinde çalışmaların devam ettiğini söyledi. Başkan Mustafa Bozbey, “Vatandaşlar, hobi bahçeleri olarak bilinen tarımsal amaçlı küçük bahçelerimize büyük rağbet gösteriyor. Vatandaşlarımızın şehrin stresinden uzaklaşıp doğayla iç içe vakit geçirebilecekleri ve küçük ölçekli ziraî faaliyetlerde bulunabilecekleri bir proje üzerinde çalışıyoruz. Unçukuru Mahallesi’nde gerçekleştirmeyi düşündüğümüz proje, Türkiye’de örnek olacak” şeklinde konuştu.




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