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30 Haziran 2017 16:46

Bozbey: “Fadıllı havacılık turizminde merkez olacak“

Makamını Fadıllı Mahallesi’ne taşıyan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bölgenin Bursa’da havacılık turizminin öncüsü olacağını kaydetti.

Bozbey: “Fadıllı havacılık turizminde merkez olacak“

30 Haziran 2017 16:46


Başkan Burada projesi kapsamında her hafta makamını bir mahalleye taşıyan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bu hafta da Fadıllı Mahallesi’ndeydi. Bozbey, mahalledeki çalışmalarına esnafı ziyaret ederek başladı. Mahallenin ihtiyaçları ve yapılan yatırımlarla ilgili Fadıllı Mahalle Muhtarı Mehmet İşef ile görüşen Bozbey, vatandaşlarla da biraraya gelerek fikir alışverişinde bulundu.


Başkan Bozbey, Fadıllı Mahallesi’nin, Nilüfer Belediyesi’nin havacılık projelerinin hayata geçirmesiyle tanınır hale geldiğini kaydederek, “Nilüfer Belediyesi olarak havacılık konusunda buraya çok yatırım yaptık ve bu projelerin devamı gelecek. Modern ve küçük hava araçlarının inip kalkabileceği pist ve düzeni oluşturmak istiyoruz. Böylece bu bölge turizm anlamında değer kazanacak. Fadıllı Mahallesi, havacılık projeleriyle Bursa ve Türkiye’de bu alanda tanınan bir merkez haline gelecek. Yaptığımız çalışmalara destek verip koruyan halkımıza da yürekten teşekkür ediyorum” dedi.


Bozbey, ayrıca bölgenin doğalgaz sorunuyla ilgili talebini ilgili kuruma ilettiklerini ve konunun takipçisi olacaklarını dile getirdi.


Fadıllı Mahallesi Muhtarı Mehmet İşef de bölgede altyapı çalışmalarında sona gelindiğini belirterek, sıcak asfalt çalışmalarının tamamlanmasını talep etti. Muhtar İşef, Nilüfer Belediyesi tarafından mahalleye kazandırılan halı saha ve diğer hizmetlerden memnuniyetini dile getirerek mahalleli adına Bozbey’e teşekkür etti.


Başkan Mustafa Bozbey, Muhtar İşef ile görüşmesinin ardından mahalle halkıyla görüşerek talep ve sıkıntılarını dinledi.




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