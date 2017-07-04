Bozbey FMDV genel kuruluna katıldı

Uluslararası platformda yerel yönetimler arasındaki dayanışmayı ve finansal kapasitelerini güçlendirme maksadıyla Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Birliği (UCLG) ve Metropolis adlı büyükşehirler ağının inisiyatifi ile kurulan Kentsel Gelişme Küresel Fonu’nun (FMDV) Genel Kurul Toplantısı, Kanada’nın Montreal şehrinde yapıldı. 12. Metropolis Dünya Kongresi’ne paralel olarak 19-23 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen toplantıya, aynı zamanda FMDV’nin kurucu üyesi ve Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de katıldı. 2016-2017 faaliyet raporunun görüşüldüğü genel kurul toplantısında, FMDV’nin yeniden yapılandırılması, uluslararası ve yerel iş birliklerinin geliştirilmesinin yanı sıra 2020 yol haritası da belirlendi.

Toplantıda, FMDV’nin kuruluşunda önemli roller üstlenen Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de düşüncelerini paylaştı. FMDV’nin yeni yapısı ve geleceği ile ilgili tekliflerde bulunan Başkan Mustafa Bozbey, FMDV’nin uzmanlığı ile UCLG ve Metropolis organizasyonların güçlerinin birleşmesiyle, FMDV’nin Türkiye ve bölge ülkelerinde de daha büyük başarılar elde edebileceğini vurguladı.