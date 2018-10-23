Bozbey: “Gençler stratejik planlama süreçlerinde yer almalı”

Nilüfer Belediyesi, gençlerin de yerel yönetimlerde stratejik planlama süreçlerinde yer almasına yönelik önemli bir çalıştaya ev sahipliği yaptı. Geleceğe Katılın II (Join The Future) isimli Avrupa Birliği Erasmus+ Programı projesinin sonuçlarından faydalanılarak gerçekleştirilen “Nilüfer'de Gençler Strateji Konuşuyor Çalıştayı” Nilüfer Belediyesi'nde düzenlendi. İnovasyon Merkezi, Nilüfer Belediyesi Strateji Müdürlüğü, Kent Konseyi Gençlik Meclisi işbirliği ve Toplum Gönüllüleri Vakfı, Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği katkılarıyla düzenlenen çalıştayda atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Üç gün süren çalıştayda, yerel yönetimlerde stratejik planlama süreçlerine gençlerin katılımının sağlanması için yöntemler geliştirildi.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de, çalıştaya katılarak gençlere tavsiyelerde bulundu. Mahalli idarelerde stratejik plan çalışmalarının birçok paydaşla birlikte gerçekleştiğini belirten Başkan Bozbey, stratejik plan süreçlerinde sadece belli grupların değil, kentte yaşayan katmanların tamamının yer alması gerektiğini ifade etti. Mustafa Bozbey şöyle konuştu:

“Şehir bir bütündür. Stratejik plan süreçlerinde sadece sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, meslek odaları gibi belli grupların talepleri değil; çocukların, gençlerin ve kadınların da talepleri yer almalı. Toplumun her kesimi süreçlerde mutlaka yer almalı.”

Yerel yönetimlerin stratejik plan yapma zorunluluğu olduğunu belirten Başkan Mustafa Bozbey, gençlerin, stratejik planlama süreçlerine katkı koymalarını beklediklerini söyledi. Bozbey, “Nüfusumuzun yüzde 29'u genç olduğuna göre, bunu hissettirmeleri lâzım. Gençlerin, stratejik planlama süreçlerine katkılarını bekliyoruz. Bu, gençlerin hayatında da çok önemli hedef oluşturacaktır” dedi.