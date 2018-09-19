Bozbey: “Gölyazı'nın geleceği turizmde”

SKAL Bursa Kulübü'nün Gölyazı'nın turizmde hak ettiği payı alabilmesi için yol haritası belirlemek maksadıyla düzenlediği toplantıda konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Bozbey, Gölyazı'nın geleceğinin turizmde olduğunu belirterek, herkesi bu konuda elini taşın altına koymaya çağırdı.

Uluslararası SKAL Dernekleri Federasyonu Bursa Kulübü yönetimi, 2600 yıllık tarihî geçmişi ve doğal güzellikleri bulunan Gölyazı'nın daha da gelişerek turizmden hak ettiği payı alabilmesi için yol haritası belirlemek için toplantı düzenledi. Gölyazı'da gerçekleşen toplantıya Bursa Valisi İzzettin Küçük, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, SKAL Bursa Kulübü yöneticileri, turizm ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden Hüseyin Özdilek, Celal Sönmez, Mustafa Kırcı, Ömer Kızıl, Erol Türkün, Vehbi Varlık, Haluk Beceren, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yetkilileri, alt yapı kuruluşlarının temsilcileri ile Gölyazılılar katıldı.

Geçen yıl, Japon Seyahat Acenteleri Birliği'nin (JATA) değerlendirmesinde Avrupa'nın mutlaka görülmesi gereken 30 kasabası arasında Türkiye'den sadece Gölyazı'nın bulunduğunu hatırlatan Başkan Mustafa Bozbey, bu değere ve tarihe öncelikle Gölyazılıların farkına varması ve sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

Gölyazı'da yapılan kazılarda 2600 yıl öncesine dayanan kalıntılara, değerlere rastladıklarına dikkat çeken Başkan Bozbey, “Nekropol alanındaki kazılarda elde edilen değerleri dünyanın her yerinden insanlar görmek ister. Gölyazı'nın geleceğinin turizmde olduğunu, buralı olarak 10 yıldır söylüyorum ancak anlatamadık. Anlatamamanın da üzüntüsünü yaşıyorum, çünkü bazı olumsuzlukları yaşamaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Gölyazılılar'ın, Gölyazı'ya sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Başkan Mustafa Bozbey, “Turizmden gelirlerinizi, refah seviyenizi yükseltmek istiyorsanız, hepiniz buraya sahip çıkmak zorundasınız. Geleni iyi ağırlamak, gidene güle güle diyerek onları iyi uğurlamak zorundasınız. Bunun için eğitim dahil birçok şey aldınız. Biz çocuklara daha fazla güveniyoruz. Çünkü onlara verilen eğitimin karşılığını yavaş yavaş almaya başladık. Belki o çocuklar, Gölyazı'yı kurtaracak, daha ileriye taşıyacaklar. Buna inanıyorum” dedi.

Gölyazı'da 1,5 yıl önce bir toplantı yaparak, yol haritası ortaya koyduklarını ifade eden Bursa Valisi İzzettin Küçük de, 1,5 yıl içinde Gölyazı'nın çehresinin değiştiğini belirtti. Vali Küçük şöyle konuştu: “ Burada otopark meselesi vardı, belediyemiz bunu halletti. Doğalgaz geldi, elektrik sorunu çözülüyor. Bir buçuk yılda Gölyazı'nın çehresi değişti. Birçok meselesi çözülüyor. Burası gelecek yıl herkesi mutlu ağırlayacak. Burası halkın kalbinde birinci yer olmalı. İlk önce biz sevmeliyiz. Bir yerin turistik yer olmasının ilk nedeni, yerli halkın o bölgeyi sevmesidir. Burası birkaç sene sonra özel, istisnai bir yer olacak. Ona göre herkes pozisyon alsın.”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, Gölyazı'da muhtarından esnafına kadar yaşayan her vatandaşın motive olması, sahip çıkması gerektiğini söyledi. Aktaş, “Bana göre burası sizin gönlünüzde birinci sırada olması gerekiyor. Çünkü herkes kendi işini, ekmeğini, evini ve ailesini çok sever, düşünür, öncelikli kabul eder. Sizin de bu manada bunu öncelikli kabul etmeniz gerekiyor” diye konuştu.

Aktaş, “Fiziki dönüşüm bana göre işin yüzde 50'si, geri kalan yüzde 50'lik kısmıysa zihnî dönüşüm. Elimizde çok ciddi değerler var ama buna sahip çıkmak hepimizin görevi” diye konuştu.

Gölyazı için neler yapabileceklerini görmek için bir araya geldiklerini ifade eden SKAL Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Özdilek de, “Hepsi kendi içinde birer değer olan arkadaşlarımızla Gölyazı için neler yapabilirizi değerlendirmek için burada toplandık. Buradaki hedefimiz, sizlere nasıl faydalı olabiliriz diye çaba sarf etmek. Kazanç sizlerin, fikir bizlerin olacak. Bunun için eğitim gerekiyorsa firmam adına söz veriyorum. Size eğitimi ve danışmanlığı vermek üzere bir danışman tutmaya hazırım. Az önce tuvaletleri gördüm. Böyle bir tuvaletle turizm yapılmaz. Bu tuvaletin hızla yenilenmesi lazım. Röleve planları uygun gelirse hemen umumi helaları onarmaya hazırım” dedi.

“İyi bir turizm yapılması, kafaların değişmesiyle mümkün” diyen Özdilek şöyle devam etti: “Önce, bu köyde yaşayan insanlar turizme sahip çıkacak. Değişimi yakalamak zorundasınız. Değişimi yakalamazsanız, turist gelmez, yabancı turist hiç gelmez. Temizliği sürdürülebilir hale getirmediğiniz, müşterinin devamlı nasıl gelebileceğini tespit etmediğiniz sürece kalite ve çıtayı yükseltemezsiniz. Japon turistlerin geldiğini söylüyorlar ama burada hiçbir alışveriş yapmadığı gibi, yemek de yemiyor. Çünkü hijyen şartlarına sahip restoranlar ve kafeteryalar yok. Bizim, çalışmaya, planlamaya ihtiyacımız var.”

Gölyazı'nın sıkıntısını, görüntü ve çevre kirliliğini ortadan kaldıracak tedbirlerin ele alınacağı bir çalıştay düzenleyeceklerini ifade eden Özdilek, Gölyazı'nın önde gelenlerini Midilli Adası'na götürerek, turizm uygulamalarını yerinde inceleyeceklerini de sözlerine ekledi.

Toplantıda, Gölyazılılar da söz alarak düşüncelerini aktardı. Toplantının ardından Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile SKAL Kulüp Yönetim Kurulu Üyeleri, Gölyazı'yı gezerek incelemelerde bulundu.