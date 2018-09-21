Bozbey: “Hasanağa'da imar çalışmalarında sona gelindi”

Makamını Hasanağa Mahallesi'ne taşıyan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bölgede yaşanan imar meselesine dair müjde verdi. Çalışmalarda sona gelindiğini söyleyen Bozbey, “Yıl sonuna kadar imar çalışmalarımızı tamamlayarak, bölge sakinlerinin tapularını teslim edeceğiz” dedi.

“Başkan Burada” projesi dahilinde makamını her hafta Nilüfer'in bir mahallesine taşıyarak vatandaşlarla bire bir görüşen Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in bu haftaki durağı Hasanağa Mahallesi oldu. İlk olarak mahalle esnafını ziyaret eden Başkan Bozbey, sohbet edip ve hayırlı işler dileklerinde bulundu. Daha sonra “Başkan Burada” karavanındaki makamına geçen Başkan Bozbey, Hasanağa Mahallesi Muhtarı Halil Turan ile görüştü. Mahallenin durumu hakkında Muhtar Halil Turan'dan detaylı bilgi alan Başkan Bozbey, talep, öneri ve sorunları da dinledi. Bölgenin en büyük meselesinin devam eden imar planı çalışmalarının tamamlanmaması olduğunu belirten Hasanağa Mahallesi Muhtarı Halil Turan, cami ve meydan düzenlemesi ile park ve tretuvar çalışmaları için Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

Hasanağa'nın, Nilüfer'in 15 bin nüfuslu köklü mahallelerinden biri olduğunu söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de, bölgeye gereken değeri verdiklerini ifade etti. İmar çalışmalarında sona gelindiğini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, 2018 yılı sonuna kadar çalışmaların tamamlanacağını belirtti. Başkan Bozbey şöyle devam etti:

“İmar çalışmaları sırasında yapılan itirazları çözdük. Şu an tapu kadastro aşamasındayız. Yıl sonuna kadar imar çalışmalarımızı tamamlayarak, bölge sakinlerinin tapularını teslim edeceğiz.”

Başkan Bozbey'i ziyaret edenler arasında Hasanağa Kadın Dayanışma Derneği de vardı. Dernek Başkanı Fidan Göksan, Başkan Bozbey'den ürettiklerini satabilecekleri bir yer talebinde bulundu. Kadın derneklerine büyük destek verdiklerini ifade eden Başkan Bozbey de talebi değerlendireceklerini söyledi. Ziyaret sonunda dernek üyesi kadınlar Başkan Bozbey'e kendi yaptıkları ürünlerden hediye etti.

2017-2018 eğitim öğretim döneminde Nilüfer Belediyesi tarafından yürütülen Boyun Kadar Kitap Oku projesi kapsamında en çok kitap okuyan Hasanağa İlk ve Ortaokulu öğrencileri de, Başkan Mustafa Bozbey'i ziyaret etti. Başkan Bozbey'den okullarındaki kütüphaneleri için kitap ve fiziki iyileştirme isteğinde bulunan öğrenciler, daha çok kitap okuma sözü verdi. Çocukları kutlayan Başkan Mustafa Bozbey, öğrencilere destek olacaklarını söyledi.

İlgili müdür ve başkan yardımcılarıyla birlikte gün boyu çalışmalarını Hasanağa Mahallesi'nde yürüten Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kendisinden randevu talep eden vatandaşları da burada kabul etti.