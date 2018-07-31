Bozbey: “Hedefimiz en iyi hizmeti en ekonomik şekilde vermek”

Mahallelerden gelen taleplere yetişmeye çalıştıklarını söyleyen Bozbey, belediyelerin gelirlerinde yaşanan düşüşe dikkat çekti.

Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer’in 64 mahallesinin muhtarıyla, düzenli aralıkla gerçekleştirdiği toplantılarına bir yenisini ekledi. Başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda muhtarlar taleplerini dile getirdi. Nilüfer Belediyesi’nin büyük bir aile olduğunu dile getiren Başkan Bozbey, “Mesai arkadaşlarımız, muhtarlarımız, Kent Konseyi, Nilüfer Belediyespor, Nilüfer’deki amatör spor kulüpleri ve kadın dernekleriyle birlikte biz, büyük bir aileyiz. Maksadımız en iyi hizmeti, en ekonomik şekilde üreten bir aile olmak. Bunu başarabilmek durumundayız” dedi.

Mahallelerden sınırsız talepler geldiğine dikkat çeken Başkan Bozbey, buna rağmen Nilüfer Belediyesi’nin bütçesinde ve gelirlerde büyük düşüş olduğuna dikkat çekti. Başkan Bozbey şöyle konuştu:

“Gelirimiz belli. Son yıllarda giderek düşen bir gelir düzeyi var. Bütçe, daha önce sanayi bölgelerinden gelen emlâk vergilerinden bir tırpan yemişti. Emlâk vergilerinde büyük bir düşüş yaşandı. Bunun yanında İller Bankası aracılığıyla ilgili bir düşüş var. Hükümet tarafından belediyeye olan gelirlerden yüzde 30 kesinti olacak. Hizmet alanına baktığınızda, her geçen gün genişliyor. Birçok hizmetimiz var. Kültür, sanat, sosyal ve sportif alanlara baktığınızda, bunların nüfusumuzun iki katı büyüklüğünde olan belediyelerde olmadığını görürsünüz. Bunlar da park kadar, yol kadar ihtiyaçtır. Bunların tamamını bütünleştirdiğinizde önümüze bütçe engeli çıkıyor. Bütçe bizim sınırımız. Arkadaşlarımızın maliyetleri düşürerek, iyi denetleyerek ve işi zamanında yaparak o hizmetleri gerçekleştirmesi, ekonomik hale dönüştürmesi lazım. Ülkenin ekonomisi de bunu gerektiriyor.”

Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte park ve bahçeler ile temizlik işleri alanlarında çalışan personel noktasında sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren Başkan Bozbey, hükümetin aldığı her kararın, belediyelere önemli bir yük olarak geldiğini ifade etti. Başkan Bozbey, alınan kararlar neticesinde son yıllarda Nilüfer Belediyesi’nin gelirleriyle, giderlerini karşılama konusunda sorun yaşadıklarını söyledi.

Bozbey, “Nilüfer Belediyesi olarak bu şartlara rağmen en iyisini, en ekonomik şekilde yapma gibi bir anlayışımız var” dedi.

Kentsel yenileme çalışmalarının Nilüfer’e negatif etkileri olduğunu ifade eden Başkan Bozbey, gelen şikâyetlerin büyük çoğunluğunun bu bölgelerden olduğunu söyledi. Başkan Bozbey, “Cumhuriyet, Ataevler ve Beşevler Mahallesi’nden aldığımız şikâyetlerin büyük kısmı kentsel yenileme ile ilgili. Biz de bu konudan muzdaribiz. Kabul etmediğimizi ifade etmemize rağmen birileri yaptı, geçti. Mevcut olarak baktığımızda kentin ne kadar kirlendiğini hepimiz görüyoruz” diye konuştu.

Bir yılda bin çöp konteynırı çalındı

Çöp konteynırları konusunda büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya olduklarını vurgulayan Başkan Mustafa Bozbey, son bir yılda bin adet çöp konteynırının çalındığına dikkat çekti. Başkan Bozbey, “Bunun en az 500-550 bin TL maliyeti var. Bunun yanında yer altı konteynırlarımıza verilen zararlar da en az bu kadar. Yılda bir milyon TL kaybımız var. Bu işleri yapanlar korunuyor, korunmaya devam ediyor. Müfettişler bu konudaki kamu zararlarını da ortaya çıkarsınlar. Böyle bir gerçekle karşı karşıyayız” şeklinde konuştu.

Nilüfer’de 270’in üzerinde düzenlenmiş park alanının bulunduğunu hatırlatan Başkan Mustafa Bozbey, her vatandaşın kendi evinin çevresine park alanı istediğini söyledi. Başkan Bozbey şöyle devam etti: “300-400 metre yürüme mesafesindeki yerlere düzenlenmiş park yaparsak daha doğru olur. Ancak herkes, evinin ya da sitesinin yakınına park istiyor. Bu kadar sıklıkla düzenlenmiş park, Avrupa’da bile yok. Ağaçlandırmaya yönelmemiz lazım. Bu konuda tüm muhtarlarımızdan destek istiyorum. Artık her yere değil, mahallenin belirli yerlerine düzenlenmiş parklar, diğer yerlerine ağaçlandırılmış alanlar yapmayı düşünüyoruz. Böylece daha düzenli parklara, koruyarak erişmiş olacağız.”

Muhtarlara çalışmalarından ve desteklerinden dolayı teşekkür eden Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Nilüferlileri hep birlikte gülümsettik, gülümsetmeye de devam edeceğiz” dedi.