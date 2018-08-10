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10 Ağustos 2018 15:06

Bozbey: “İmar Barışı kaçak yapı mücadelesine ket vurdu”

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Kaçak yapı ve kentsel dönüşüm konusunda verdiğimiz mücadeleye, İmar Barışı ile ket vurulmuş durumda” dediNilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, her hafta farklı müdürlükte görev yapan çalışanlarla kahvaltıda bir araya gelmeye devam ediyor.

Bozbey: “İmar Barışı kaçak yapı mücadelesine ket vurdu”

10 Ağustos 2018 15:06

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Kaçak yapı ve kentsel dönüşüm konusunda verdiğimiz mücadeleye, İmar Barışı ile ket vurulmuş durumda” dedi


Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, her hafta farklı müdürlükte görev yapan çalışanlarla kahvaltıda bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çalışanlarıyla görüşen Başkan Mustafa Bozbey, yoğun çalışmalarından dolayı herkese teşekkür etti. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün, şehrin geleceğine yönelik imar olumsuzluklarını önleyen ve farklı yapıların ortaya çıkmasını sağlayan bir müdürlük olduğunu dile getiren Başkan Mustafa Bozbey, “Biz, mimarların belediyemize getireceği projelerin sanat projeleri olmasını arzu ediyoruz. Gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelere gittiğimizde bize 50 yıllık, 200 yıllık ya da 500 yıllık binaları gösteriyorlar. Biz de, ülke olarak bu tür yapıları oluşturmak zorundayız. Ancak yönetmeliklerin, sağlıklı sanat yapılarının ortaya çıkmasını engellediğin düşünüyorum. Birbirine benzer yapılar görüyorsanız bu, yönetmeliklerden kaynaklanan bir durum” dedi.


“Kentsel dönüşüm çalışmaları kentsel kirliliğe dönüştü” ifadelerini kullanan Başkan Mustafa Bozbey, İmar Barışı ve kaçak yapılarla da şehrin kısmen kirlendiğini söyledi. Mustafa Bozbey şöyle konuştu:


“Şehirimizin geleceği açısından yaşanan olumsuzluklardan biri de kentsel dönüşüm çalışmaları. Çünkü bu çalışmalardan dolayı bir yandan nüfus yoğunluğu büyük oranda artarken, diğer yandan yaşam alanlarımız, sosyal alanlarımız ve kamu alanlarımız daralıyor. Umarım yetkililer, bundan böyle kenti kirletme konusundaki bu davranışlarını göstermezler. Eğer bir ihtiyaç varsa, mevcut yapıları yıkarak ve yoğunluğu artıran yapılar yapmak yerine, farklı alanlarda şehir planlama alanları oluşturulmalı. Kaçak yapı ve kentsel dönüşüm konusunda verdiğimiz mücadeleye, İmar Barışı ile ket vurulmuş durumda. Tarım arazisine yapılan yapılara bile yapı kayıt belgesi alabiliyorlar. Bu, kentsel dönüşümün yanında ayrı bir mesele getirecek. Belediyelerin hiçbir etkisi yok. Bu durum, bizim ısrarla caydırıcılık diye üzerine gittiğimiz konuda, insanların gevşemesini sağlıyor. Kentsel dönüşümün ardından, İmar Barışı ile de şehrimizin kısmen kirlendiğini görüyoruz.”


Nilüfer Belediyesi olarak mücadeleye devam edeceklerinin altını çizen Başkan Mustafa Bozbey, “Biz, kurum olarak olumsuzluklarla mücadele etmeye devam edeceğiz. Bunu, bugüne kadar yaptığınıza inanıyorum” diye konuştu.




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