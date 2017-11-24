Bozbey: “İrfaniye projelerin tamamlanmasıyla gülümseyecek “

‘Başkan Burada’ programı kapsamında makamını her hafta şehrin bir mahallesine taşıyan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in bu haftaki durağı İrfaniye Mahallesi oldu. Başkan Mustafa Bozbey ilk olarak, Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay’ın, doğduğu mahalle olan İrfaniye Mahallesi’ne Nilüfer Belediyesi’nin destekleriyle kazandırdığı İlay Camii’nin açılışına katıldı. Öğretmenler Günü nedeniyle İrfaniye İlkokulu ve Ortaokulu’nda öğretmenleri ziyaret eden Başkan Bozbey, daha sonra karavandaki makamında İrfaniye Mahalle Muhtarı Ahmet Turunç ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

İrfaniye Mahallesi’nin, Nilüfer’in sürekli gelişen mahallelerinden biri olduğunu söyleyen Başkan Bozbey, bölgede yapılan imar çalışmalarıyla birlikte nüfusunun da her geçen gün artacağını dile getirdi. İrfaniye Mahallesi’nde genel ihtiyaçlar başta olmak üzere her yaştan insana hitap eden sosyal tesisler, parklar ve yol çalışmalarının da tüm hızıyla devam ettiğini belirten Başkan Bozbey şöyle konuştu:

“Bu çalışmalara zaman içinde ilaveler olacaktır, ancak en önemli konu mahallemizde bulunan altyapı eksikliğinin tamamlanmasıdır. Bu eksikliğinin giderilmesiyle ardından yapacağımız asfalt çalışmalarıyla birlikte, bölgede yaşayan vatandaşlarımızı, bir yerden başka bir yere sağlıklı bir şekilde ulaşabilmesini sağlayacağız. Çalışmalarımız tamamlandığında, İrfaniye Mahallemiz de, herkesin gülümsediği bir konuma gelecek. İrfaniye halkına, bize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum.”

Nilüfer Belediyesi’nin yer tahsisini yaptığı, Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay ve kardeşlerinin inşaatını üstlendiği İlay Camii’nin mahalleye kazandırılmasından duyduğu mutluğu da paylaşan Başkan Bozbey, “Nilüfer Belediyesi olarak caminin yapımına, yapmış olduğumuz kamulaştırma çalışmalarıyla destek verdik. Hızlı bir şekilde tamamladığımız kamulaştırma çalışmalarıyla birlikte İlay Camii tamamlandı ve bugün de faaliyete geçti. Ay ailesine, şahsım ve kentim adına çok teşekkür ediyorum. Allah kendisinden ve ailesinden razı olsun. Camimizin hem İrfaniye halkına hem de bölgede bulunan tüm insanlara hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Başkan Bozbey, gün boyu karavanda kendisinden randevu talep edenlerle görüştü. Bozbey’i Başkan Burada karavanında ziyaret edenler arasında Bulgaristan’ın Bansko şehrinin Belediye Başkan Yardımcısı Malin Bistrin de vardı. Nilüfer Belediyesi’nin çalışmaları incelediğini söyleyen Bistrin, Başkan Bozbey’i hayata geçirdiği projeler nedeniyle kutladı.

NilVak Eğitim Kurumları Genel Koordinatörü Erol Gürlek de Başkan Bozbey ile karavanda görüştü.