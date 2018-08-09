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09 Ağustos 2018 15:50

Bozbey: “İyileşmelerin sürdürülebilir olması önemli“

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemleri İç Denetim Ekibi ile öğle yemeğinde buluşarak yapılan çalışmaları ele aldı.

Bozbey: “İyileşmelerin sürdürülebilir olması önemli“

09 Ağustos 2018 15:50


Nilüfer Belediyesi çalışanlarıyla gruplar halinde öğle yemeklerinde bir araya gelen Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey bu defa Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemleri İç Denetim Ekibi ile buluştu. Bozbey, “Birçok alanda yönetim sistemi uygulayan bir kurumuz. Performans değerlerinin iç denetime bağlı olarak da artacağını umuyoruz. Yönetim sistemlerini uyguluyoruz ama vatandaştan geri dönüş de önemli. Kurumsal yapının halkla bütünleşmesi de önemli. Bütün yönetim sistemleri bizim için çok önemli. Hepsini bütüncül çerçevede ele almak gerekir. Denetimler ve kriterler sonucu iyileşmeler olabilir ama bunun sürdürülebilir olması gerekir. Değerlendirici kişilerin de önceki yıllarla kıyaslama yaparak çalışma yapması gerekir. Sürdürülebilir bir iyileşme çok önemlidir. Başarılı çalışmalarınızdan dolayı kutluyorum” dedi.




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